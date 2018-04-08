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Лукашенко с Колей приехал в гости к митрополиту Филарету
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Лукашенко с Колей приехал в гости к митрополиту Филарету 

Мир24 1 час назад
Президент Беларуси Александр Лукашенко в светлый праздник Пасхи встретился с почетным патриаршим экзархом всея Беларуси митрополитом Филаретом, сообщает «МИР 24».
«Сегодня я решил приехать к вам, в домовой храм, который очень люблю. Хочу от себя лично и от вас поздравить белорусский народ с этим светлым праздником Пасхи. Это самый желанный праздник у нашего народа, вы это хорошо знаете. Поэтому позвольте мне вас поздравить с этим светлым праздником и весь белорусский народ, пожелать добра и счастья. Христос воскресе!», — сказал Лукашенко. «Воистину воскресе!» — ответил митрополит Филарет.
Президент лично поздравил митрополита Филарета с прошедшим днем рождения и светлым праздником Пасхи.
Лукашенко с сыном Николаем и митрополитом зажгли свечу в домовом храме в честь Собора Белорусских святых, который находится в Минском епархиальном управлении Белорусской православной церкви. После этого все обменялись подарками.
Ранее российский президент Владимир Путин подарил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу яйцо «Воскресение Христово» из уральского нефрита. Глава государства тоже получил в подарок от патриарха этот символ Пасхи.
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