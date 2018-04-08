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«Сохраняет русские традиции»: Наталья Водянова отвела мужа-миллиардера в храм
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«Сохраняет русские традиции»: Наталья Водянова отвела мужа-миллиардера в храм 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Мировая знаменитость, модель Наталья Водянова, чтит свою корни и традиции, а потому на Пасху отправилась с супругом и детьми в церковь, представив публике идиллическую картину верующей семьи.
Одна из самых красивых и фотогеничных женщин мира, 36-летняя супермодель Наталья Водянова, даже после своей популярности не отреклась от церкви и основательно подготовилась к празднованию великого праздника Светлой Пасхи. В Великую Субботу звезда в сопровождении своего мужа-миллиардера Антуана Арно и четырех детей отправилась в храм освятить пасхальную снедь
Для посещения дома господнего Наталья вместе со старшей дочерью Невой покрыли свои головы одинаковыми косыночками, чтя церковные традиции. «Готовы встречать Пасху. С праздником всех!» — поздравила своих почитателей Наталья, представляя трогательный снимок своего звездного семейства и показывая пасхальную корзинку, в которой лежит множество разукрашенных яиц.
Идиллическая картина растопила сердца многих пользователей сети, для которых стал отдушиной тот факт, что, даже проживая на чужбине, звездная супермодель помнит родные традиции и воспитывает в своих детях почтение и уважение к храму и Богу. «Наташа, это самый лучший Ваш образ! Вы прекрасны! И вся Ваша семья!» «Старшие дети, как будто с полотен русских художников, — какая славянская красота! Наташа, спасибо за таких красивых детей — глаза радуются!» «Какое красивое и гармоничное пасхальное фото» «Уважаю за русскую красоту и русские традиции» «Наталья, какая Вы красавица и молодец, что сохраняете русские традиции в Вашей семье! Желаю Вашей семье и всем добра, любви, согласия и счастья! На Вашу семью очень приятно смотреть!»
К слову, теперь в звездной семье многочисленные восторги почитателей обращены не только в сторону ее дочери Невы, но и подросший сын от первого брака с британским аристократом успешно привлек внимание публики сети. Шестнадцатилетний Лукас Портман стремительно набирает популярность, очаровывая пользователей сети своей внешностью.
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