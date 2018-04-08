Заоблачные цены: аппетиты рестораторов в аэропортах изменила проверка ФАС

Сытный обед за 199 рублей, но верить рекламе не стоит: бюджетно поесть во Внукове не получится — цены действительно заоблачные. За теплый снаружи и холодный внутри сэндвич просят более 300 рублей, столько же — за чай. В соседнем заведении гамбургер и стакан газировки — 700 рублей. Если взять еще картошку, выйдет больше тысячи.

Шереметьеве лица пассажиров тоже не веселы. В кафе и ресторанах стремительно теряют вес кошельки и тают банковские счета. В «стерильной зоне» бутылка воды — от 100 рублей, в обычном магазине такая стоит 20. А плотный обед и вовсе способен подорвать бюджет рядового путешественника.

Пассажиры едят и возмущаются. Даже в традиционно дорогом Сингапуре поесть вдвоем в переводе на наши деньги можно на тысячу рублей. 500 рублей стоит большая порция вермишели с мясом и салатом, в закусочных еще дешевле: обед — 300 рублей. В Шереметьеве на эти деньги можно выпить только кофе.

Еще прошлым летом Федеральная антимонопольная служба взялась сразу за несколько сетевых компаний. В ведомстве подтвердили, что владельцы заведений быстрого питания незаконно взвинтили цены. Коммерсанты оправдывались: аренда высокая, приходится компенсировать издержки.

"Аренда немаленькая, но и не огромная, — говорит экономист Никита Кричевский . — Они ищут оправдание своему монопольному положению в этих маленьких сегментах потребительского рынка. Можно говорить и о том, что налицо определенный картельный сговор".

Девять месяцев предписаний и предупреждений, и только на этой неделе всего две сетевых компании заявили, что поменяли ценники.

Это вызвало прилив энтузиазма в Антимонопольной службе. «Компания будет приводить цены к московским. Блюдо стоило 300 рублей, сейчас оно стоит 200 либо 180, либо 210 — это уровень московской цены», — говорит Дмитрий Стрельников , замрукводителя Управления ФАС по Московской области

Но на деле все осталось по-прежнему. Еда действительно подешевела, но немного и только в Домодедове. А в Шереметьеве, Внукове и Жуковском наоборот подорожала.

Антимонопольная служба начала расследование в отношении еще одной сети быстрого питания, но очевидно, что без штрафов укрощение строптивых коммерсантов может растянуться еще на девять месяцев. Добровольно терять огромную прибыль никто не хочет. Конечно, пассажиры могут и потерпеть. Но семьям с детьми и тем, кто летит транзитом, действительно некуда деться. Захотят есть и пить — заплатят любые деньги.