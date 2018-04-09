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В Генпрокуратуре рассказали, кто был заинтересован в смерти Литвиненко
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В Генпрокуратуре рассказали, кто был заинтересован в смерти Литвиненко 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Newsru.com
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В ликвидации Александра Литвиненко был больше всего заинтересован Борис Березовский, заявил советник генерального прокурора РФ Николай Атмоньев в понедельник на брифинге.
"Имею все основания утверждать, что на тот момент в ликвидации Литвиненко был наиболее заинтересован Березовский", — сказал Атмоньев.
Ранее генеральный прокурор РФ Юрий Чайка в интервью программе «Итоги недели» на телеканале НТВ заявил, что МВД Великобритании за несколько месяцев до смерти Александра Литвиненко знало об угрозе его безопасности, но не предприняло никаких мер для защиты.
Литвиненко, бежавший в Великобританию, умер в ноябре 2006 года вскоре после получения британского гражданства. Его самочувствие стало ухудшаться после встречи с Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном и совместного чаепития. После его смерти экспертиза выявила в организме Литвиненко значительное количество радиоактивного полония-210. Основным подозреваемым по британскому делу Литвиненко проходит российский бизнесмен и депутат Луговой. Он отрицает выдвинутые в его адрес обвинения, а процесс по делу называет «театральным фарсом». В Москве неоднократно заявляли, что уголовное дело было политизировано, а процесс расследования непрозрачен.
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