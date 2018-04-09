Москва указала на заинтересованность Лондона в смерти Березовского

«Как только господин Березовский собрался, как следует из прессы и из его заявлений, вернуться в Россию, в этот момент происходят факты, которые мы имеем на сегодня, — факт смерти Березовского. Кому это было выгодно, чтобы Березовский не уезжал в РФ, чтобы не разглашал те закрытые вещи, информацию, которой он обладал, это, я думаю, очевидно, в первую очередь — британским сластям», — заявил он.

Россия направила Великобритании в 2006-2011 годах 39 обращений, касающихся дела Березовского, и все они были проигнорированы британской стороной, заявил советник генпрокурора России Николай Атмоньев. По его словам, олигарх был заинтересован в ликвидации бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко . Тот мог дать показания против Березовского, считают в Генпрокуратуре

В российском ведомстве заявляют о незаконности получения бизнесменом политического убежища в Великобритании. Соответствующие документы Генпрокуратура публикует в своем Telegram-канале.

В марте 2013 года тело Березовского было обнаружено в ванной дома, где проживал бизнесмен, в деревне Аскот недалеко от Виндзора. Версию самоубийства поддерживали охранник Березовского, нашедший его тело, врач скорой помощи, прибывший на место смерти, расследовавшая происшествие полиция и судмедэксперты.