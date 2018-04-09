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Москва указала на заинтересованность Лондона в смерти Березовского
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Москва указала на заинтересованность Лондона в смерти Березовского 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Британские власти были заинтересованы в смерти Бориса Березовского, чтобы он не вернулся в Россию с имевшейся у него информацией. Об этом в понедельник, 9 апреля, заявил заместитель генерального прокурора России Саак Карапетян на пресс-конференции, передает РИА Новости.
«Как только господин Березовский собрался, как следует из прессы и из его заявлений, вернуться в Россию, в этот момент происходят факты, которые мы имеем на сегодня, — факт смерти Березовского. Кому это было выгодно, чтобы Березовский не уезжал в РФ, чтобы не разглашал те закрытые вещи, информацию, которой он обладал, это, я думаю, очевидно, в первую очередь — британским сластям», — заявил он.
Россия направила Великобритании в 2006-2011 годах 39 обращений, касающихся дела Березовского, и все они были проигнорированы британской стороной, заявил советник генпрокурора России Николай Атмоньев. По его словам, олигарх был заинтересован в ликвидации бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Тот мог дать показания против Березовского, считают в Генпрокуратуре.
В российском ведомстве заявляют о незаконности получения бизнесменом политического убежища в Великобритании. Соответствующие документы Генпрокуратура публикует в своем Telegram-канале.
В марте 2013 года тело Березовского было обнаружено в ванной дома, где проживал бизнесмен, в деревне Аскот недалеко от Виндзора. Версию самоубийства поддерживали охранник Березовского, нашедший его тело, врач скорой помощи, прибывший на место смерти, расследовавшая происшествие полиция и судмедэксперты.
Литвиненко был отравлен в ноябре 2006 года. Официальный Лондон в его смерти обвиняет бывшего сотрудника ФСО, ныне депутата Госдумы Андрея Лугового.
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