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Кошкин: вооружение будущего невозможно без искусственного интеллекта
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Кошкин: вооружение будущего невозможно без искусственного интеллекта 

Sputnik Таджикистан 1 час назад
Фото: Sputnik Таджикистан
В эфире радио Sputnik заведующий кафедрой политологии и социологии Российского Экономического Университета имени Плеханова Андрей Кошкин отметил, что в этой сфере необходимо достигать высот, но эти высоты должны быть под контролем человека. Кошкин\: искусственный интеллект должен быть под контролем
"Ни у кого уже нет сомнений в том, что искусственный интеллект — это прорывные технологии, которые в любом случае будут на вооружении у человечества. Другое дело, как они повлияют на жизнь и развитие людей на планете. Некоторые говорят, что это помощь, другие говорят, что это дорога в ад", — сказал эксперт.
Подробности слушайте в аудиоподкасте.
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