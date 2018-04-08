Не поступились принципами, но потеряли страну

30 лет назад в советском обществе произошла весьма примечательная идеологическая дискуссия, которая могла бы стать поворотным пунктом в истории горбачевской перестройки. Более того, она могла стать аналогам путча августа 1991 года. Но не стала

Сначала, 13 марта 1988 года, в газете «Советская Россия» была опубликована статья никому не известной преподавательницы химии Ленинградского технологического института Нины Андреевой «Не могу поступаться принципами». В ней она обрушилась с резкой критикой против либеральных СМИ и политики десталинизации. Статья была огромная и резкая. В то время советский народ привык к тому, что появление таких «программных статей» в центральной печати чаще всего означает резкий очередной поворот в идеологической линии партии. Со статьей всерьез связывали возможность сворачивания политики перестройки и гласности.

Статья Нины Андреевой была настоящим манифестом— апологией сталинизма и содержала целый ряд мракобесных тезисов, даже по советским меркам. Она протестовала «против одноцветной окраски противоречивых событий, начавшей ныне преобладать в некоторых органах печати». Также высказывались требования вернуться к оценке событий с партийно-классовых позиций, резким нападкам подвергалась «фальсифицирование истории социализма», а также западничество и космополитизм, от каковых терминов конкретно повеяло поздней сталинщиной. При этом статья была выдержана стилистически в традициях партийной пропаганды, так что многие советские граждане, а также представители партийной номенклатуры восприняли ее не как статью какой-то Андреевой, а как установку непосредственно Центрального Комитета КПСС или, по крайней мере, его консервативной части, которую тогда связывали, прежде всего, с секретарем ЦК КПСС Егором Лигачевым . Лигачева считали главным оппонентом Горбачеву и его политике гласности и перестройки. Скорее всего, хотя статья Андреевой и была написана ею самой изначально по собственному почину, затем ей дали ход и опубликовали как «программную статью» по указанию именно Лигачева. Так просто подобные вещи в советской печати не делались.

Буквально на несколько недель вся политизированная часть советского общества (а уровень политизированности был куда выше, чем сейчас) буквально замерла, не смея открыть рот и тем более публично возражать Андреевой. Публикация «Советской России» многими была однозначно воспринята как установка сверху. Кстати, многие и не поверили, что Андреева — это реальный персонаж, и полагали, что статья написана именно Егором Лигачевым. Над всей советской печатью, даже самыми «либеральными» тогдашними СМИ вроде «Московских новостей» или «Огонька» тоже словно повисла тревожная и зловещая «идеологическая тишина». Редакторы, не понаслышке знающие, что такое партийное руководство и партийная цензура, всерьез опасались резкой смены политического курса и сворачивания гласности в стране.

Строго говоря, никакой дискуссии в обществе по поводу статьи Андреевой поначалу просто не было. Несмотря на вроде бы провозглашенную совсем недавно гласность, все продолжали по привычке бояться и ждали, что скажет или на что намекнет высшее партийное руководство. А партийное руководство подозрительно долгое время хранило молчание. К тому же сам генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев в момент публикации находился с визитом в Югославии, а его главный соратник по перестройке, отвечавший за идеологию Александр Яковлев — в Монголии

Лишь спустя 10 дней — 23-го и 24 марта 1988 года — политбюро ЦК КПСС по настоянию Горбачева обсудило письмо Нины Андреевой. Горбачеву пришлось говорить более полутора часов, чтобы убеждать своих коллег по партии в том, что надо дать отпор политике сталинизма в исполнении Нины Андреевой и тех, кто за ней стоял. Стоит напомнить в данной связи, что именно обсуждение и осуждение сталинских репрессий было важнейшей идеологической составляющей политики гласности. По результатам заседания политбюро была подготовлена статья Александра Яковлева «Принципы перестройки, революционность мышления и действий». Она, в отличие от статьи Нины Андреевой, была опубликована уже в главной партийной газете «Правда» 5 апреля 1988 года. В то же время статья не была подписана фамилией Яковлева, что было призвано, согласно системе намеков и полунамеков советской идеологии, дать понять, что это мнение именно ЦК КПСС, органом которого являлась газета «Правда».

В яковлевской статье специально в качестве идеологической установки и ориентира для партийных функционеров и простых советских граждан было подчеркнуто, что у перестройки нет альтернативы, что партия поддерживает «решительный поворот к демократизации и расширяющейся гласности». При этом Яковлев, как и все тогдашнее партийное руководство, оставался в плену идеалистических представлений о социализме. В этом смысле и он, и Горбачев не очень далеко ушли от той же Андреевой и, вероятно, стоявшего за ней Лигачева. Поэтому статья в «Правде» пронизана идеей «возродить ленинскую сущность социализма, очистить его от наслоений и деформаций, освободиться от того, что сковывало общество и не давало в полной мере реализовать потенциал социализма». Полемика со статьей Нины Андреевой в этом смысле некоторым образом напоминала партийные дискуссии, которые велись большевиками в 20-х и начале 30-х годов. Все присягали, с одной стороны, на верность идеям марксизма-ленинизма, с другой стороны — настаивали на том, что их версия веры в правоту идей марксизма-ленинизма — наиболее правильная, а оппоненты же в своей версии веры в тот же марксизм-ленинизм заблуждаются. Разница состояла, впрочем, в том, что Нину Андрееву никто не репрессировал, не отправил в ГУЛАГ и тем более не расстрелял.

КПСС в то время хотя и насчитывала около 18 миллионов человек, была очень управляемой структурой. Неповиновение и тем более «идеологический мятеж» были совершенно невозможны, несмотря на нараставшую гласность и разговоры о демократии. Хотя бурчание уже раздавалось. Но еще не против ЦК и тем более генсека. Статья в «Правде» была воспринята как приказ, а латентные сталинисты прикусили языки. По крайней мере, на время. Это время можно было использовать с большей пользой, нежели его использовали победители в той дискуссии.

После выхода статьи Яковлева в «Правде» нападки на политику гласности и перестройки со стороны сколь-либо значимых партийных функционеров фактически прекратились. Однако победители в идеологической дискуссии на тему верности «ленинским принципам социализма» упустили время и возможности, когда можно было бы выработать конкретные эффективные формы социально-экономических преобразований в стране, способных не просто возродить советскую экономику, но и спасти уже начавший трещать по всем швам Советский Союз. Таким образом, они вроде бы победили идеи сталинизма (и то, как мы увидим позже, не до конца), но потеряли страну. Потому что надо было больше спорить и думать не о прошлом, а о будущем.