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Ключевые даты перестройки
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Ключевые даты перестройки 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
23 апреля 1985 года на пленуме ЦК КПСС генсек Михаил Горбачев сообщил о планах широких реформ — перестройке.
11 марта 1985 года Избрание Михаила Горбачева Генеральным секретарем ЦК КПСС.
23 апреля 1985 года Пленум ЦК КПСС, на котором выдвинута задача «ускорения социально-экономического развития».
25 февраля — 6 марта 1986 года XXVII съезд КПСС. На нем были провозглашены основы политики перестройки. Были предусмотрены рост темпов развития производств и их техническая модернизация, усиление самостоятельности предприятий и углубление самоуправления, расширение информированности общества о положении в стране и мире (гласность), привлечение граждан к участию в политической жизни при сохранении однопартийной власти КПСС (демократизация), улучшение отношений с капиталистическими странами на основе равноправия и открытости (новое мышление).
8 апреля 1986 года Встреча с рабочими завода «ВАЗ» в Тольятти. Выступление имперед коллективом автомобильного завода, осуждение курса на перестройку.
1987 год Проведение экономической реформы.
28 июня — 1 июля 1988 года XIX всесоюзная конференция Коммунистической партии Советского Союза. Принятие основных направлений реформы политической системы (перераспределение властных полномочий от партийных структур к Съезду народных депутатов и действующему на постоянной основе Верховному Совету СССР, сформированному на Съезде из числа депутатов; проведение выборов на альтернативной основе).
15 марта 1990 года Избрание Михаила Горбачева президентом СССР.
12 июня 1990 года Первым Съездом народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР.
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