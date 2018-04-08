Одиночки оказались более чуткими, чем состоящие в отношениях люди

Исследовательница из Бэйлорского университета сравнила, как выбирают подарки люди из двух групп: со множеством друзей и прочными отношениями и с меньшим количеством социальных связей. Исследование показало, что люди из первой группы чаще покупают подарки, ориентируясь на свои предпочтения, а не пытаются угадать, что понравится другому человеку. С подробностями можно ознакомиться в журнале Psychology & Marketing.

Выбирая подарки, люди часто проецируют свои предпочтения на желания того, кому подарок предназначен, то есть предполагают, что тот хочет примерно то же, что и даритель. Проведя обзор исследований на эту тему, автор работы пришла к выводу, что так чаще поступают люди, чувствующие себя более уверенно в своем окружении. Те же, у кого отношения с людьми складываются хуже, скорее попытаются угадать желания другого.

В первую группу, по мнению исследовательницы, входят в основном более старшие люди с надежными отношениями и высоким доходом. Во вторую чаще попадают молодые одинокие люди, зарабатывающие немного.

Результаты исследования могут изменить стратегию магазинов перед праздниками, ведь имеет смысл ориентироваться на первую группу людей — и друг другу, и другим они будут покупать примерно одинаковые подарки. Еще одно применение результатов — поиск сотрудников на должности, которые требуют «угадывать» желания клиентов, например, продавцов и консультантов. Для этих профессий лучше подойдут люди из второй группы.

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