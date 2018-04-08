В Калининграде на входе в автовокзал образовалась огромная очередь

В воскресенье, 8 апреля, на входе в автовокзал областного центра образовалась огромная очередь. Об этом калининградским «Вестям» сообщают очевидцы.

«Я к бабушке собирался, но уже на один автобус опоздал. Жду следующий», — рассказал очевидец.

На фотографиях, которые прислали очевидцы, видно, что очередь действительно внушительная. Она тянется от входа в автовокзал до перехода к супермаркету «Виктория».