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В Калининграде на входе в автовокзал образовалась огромная очередь
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В Калининграде на входе в автовокзал образовалась огромная очередь 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
В воскресенье, 8 апреля, на входе в автовокзал областного центра образовалась огромная очередь. Об этом калининградским «Вестям» сообщают очевидцы.
«Я к бабушке собирался, но уже на один автобус опоздал. Жду следующий», — рассказал очевидец.
На фотографиях, которые прислали очевидцы, видно, что очередь действительно внушительная. Она тянется от входа в автовокзал до перехода к супермаркету «Виктория».
«На электричке тоже не уехать — ближайшая только в четыре часа. А на Северном вокзале сесть вообще нереально будет, потому что на Южном такая давка», — рассказала жительница Калининграда.
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