Как жили в Казани до Ивана Грозного

Историю Казани можно разделить на два периода: до 1552 года и после. В начале правления Иоанна IV Васильевича, прозванного в народе Грозным , город был захвачен войсками московского царя. Вскоре Казанское ханство вошло в состав земель, принадлежащих русской короне. А что происходило в городе до этого события? Как жили простые казанцы?

Волжская Булгария

Официальной датой основания Казани считается 1005 год, когда на Средней Волге и в бассейне реки Камы существовало независимое государство — Волжская Булгария. Изначально город представлял собой приграничную крепость, которая должна была защищать земли этой страны от набегов с севера.

Во время раскопок, организованных на территории Казанского кремля, была найдена монета, отчеканенная около 929-930 годов на территории Чехии . Исходя из этого, археологи решили, что расплачиваться такой иностранной валютой в городе на Волге могли только приезжие европейские купцы, побывавшие в Казани не позднее начала XI века. [С-BLOCK]

Волжская Булгария была прогрессивным государством для своего времени. Жители страны исповедовали несколько религий, рядом с мечетями стояли православные храмы. Помимо самих булгар здесь поселилось много представителей других тюркоязычных и финно-угорских племен, армянские и русские купцы и ремесленники.

Активно торгуя со всеми соседями, жители Волжской Булгарии развивали экономические связи и с государствами дальнего зарубежья. Сюда приходили караваны из Индии, Китая Персии . А торговцы из Западной Европы на местных базарах скупали шелка, пряности, изделия мастеров гончарного и кожевенного дела.

Жители Волжской Булгарии, в основном, занимались земледелием и животноводством. Они строили каменные дома, мечети и храмы, возводили крепости. Местные кузнецы и ткачи, швеи и ювелиры, обувщики были широко известны не только в своей стране, но и за ее пределами.

Нашествие монголов

Правда, жизнь в Поволжье не всегда была мирной. До середины X века Волжская Булгария была вынуждена платить дань Хазарскому каганату — мощному государству, располагавшемуся на юге современной России

Затем набеги на земли булгар начали совершать дружины киевских князей. Впрочем, уже в 1006 году между Древней Русью и Волжской Булгарией был заключен договор о торговом сотрудничестве, что не мешало взаимным военным стычкам, происходившим с переменным успехом в XI-XII веках.

Волжская Булгария была мощным государством с сильной и профессиональной армией, она даже выдержала нападение Чингисхана, дав монголам достойный отпор. Однако силы все равно были не равны, и в 1236 году данные земли завоевали войска хана Батыя. [С-BLOCK]

Хотя ордынское владычество и положило конец такому государству, как Волжская Булгария, заставив жителей этих мест платить дань захватчикам, в XIII-XIV веках Казань постепенно разрасталась, развивалась и строилась. Со временем центр политической, культурной и экономической жизни данной провинции Золотой Орды переместился в этот город, который стал играть все более важную роль в государстве благодаря своему удачному географическому положению — на перекрестке торговых путей из Азии в Европу.

Так, в 1391 году в одном из новгородских памятников древнерусской письменности, который называется «Рогожский летописец», Казань упомянута как столица одного из султанатов — административно-территориальных единиц этих земель, наряду с такими городами как Болгар , Керменчук и Джукетау.

Находясь во власти Золотой Орды, жители Средней Волги и Прикамья постепенно забыли старое название своей страны. Они все чаще стали именовать себя казанцами («казанлы»).

Казанское ханство

Раздираемая междоусобицами, Золотая Орда со временем растеряла свое былое могущество, распавшись на ряд отдельных государств. В 1438 году Казань со своими войсками захватил хан Улу-Мухаммед (Улуг-Мухаммед), который был одним из многочисленных потомков Чингисхана. К тому времени город прочно укрепился в статусе столицы земель бывшей Волжской Булгарии.

Государство, основанное на этой территории, получило название — Казанское ханство. Правящей элитой в нем стали ордынцы. Мультикультурное разнообразие и веротерпимость, характерные для Волжской Булгарии, были забыты напрочь. Ислам суннитского толка провозгласили официальной религией. Здесь начали активно строить мечети, открывать медресе. [С-BLOCK]

Во второй половине XV века Казанское ханство захватило значительные территории: от Уральского хребта на востоке и до бассейна реки Суры на западе. Южная граница государства достигала самарских земель, а северная — Вятки и Перми . Войска казанцев заставили платить им дань многие соседние народы: черемисов, башкир, вотяков, чувашей. Общая численность населения, находившегося под протекторатом ханства, достигла 400-450 тысяч человек.

Казань была богатым торговым городом. Удачное расположение позволяло местным купцам получать большие прибыли от потока грузов, переправляемых по Волге. Приток инвестиций привел к развитию монументальной архитектуры и других видов искусства, таких как резьба по камню, декоративная керамика, изготовление ювелирных украшений.

В ханстве была распространена письменность, основанная на арабском алфавите, принятая здесь еще со времен Волжской Булгарии. И хотя образование было, в основном, религиозным — воспитанники различных медресе учились читать по сурам Корана — в этих краях появились собственные поэты и литераторы. Впрочем, они сочетали в себе творческое начало с просветительской и духовной деятельностью. Наибольшую известность в стране и за ее пределами приобрели: Мухамедьяр, Мухаммед-Амин, Эмми-Камал, Максуди, Гариф-бек и знаменитый Кул Шариф. [С-BLOCK]

Жители Казанского ханства были земледельцами. Используя деревянные плуги с металлическими лемехами, они выращивали злаковые культуры и овощи. Здесь также были развиты гончарное и кожевенное дело, пчеловодство, рыболовство и охота, а также торговля.

На рынках Казани были представлены и рабы. В основном, мужчины из соседних народов, захваченные в плен во время военных столкновений. Также немало соотечественников татарам продавали русские разбойники. Эти, по большей части, поставляли девушек и женщин.

Затем череда военных конфликтов с соседями привела к захвату Казанского ханства войсками Иоанна Грозного.