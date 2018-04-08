Сильное наводнение угрожает станице Преображенской в Волгоградской области

Волгоградской области в ближайшие два дня паводковые воды могут переполнить реку Бузулук и затопить населенные пункты Киквидзенского района. Особая угроза нависла над станицей Преображенской.

Около получаса назад ГУ МЧС России по Волгоградской области выпустило экстренное предупреждение со ссылкой на прогноз волгоградских синоптиков. По данным спасателей, до конца понедельника большая вода угрожает жителям Преображенской.

‒ По сообщению волгоградских синоптиков, завтра, 9 апреля, на реке Бузулук, рядом со станицей Преображенской в Киквидзенском районе, и до конца дня 10 апреля уровни воды сохранятся в пределах и выше опасной отметки, ‒ говорится в сообщении.

Спасатели призывают местных жителей позаботиться о сохранности личного имущества.

В первую очередь нужно заранее достать из подвалов запасы продуктов питания и переместить их в места, куда вода не сможет добраться. По возможности приподнимите в доме от пола. Материальные ценности переместите в недоступные для воды места.

Особое внимание уделите электроприборам и газовому оборудованию. Отключите их от питания.

Позаботьтесь о домашних животных, определите место, куда вы будете выгонять свою живность в том случае, если вода подтопит ваш двор.

В случае экстренной ситуации звоните по телефону «101» для любого оператора мобильной связи.