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Юные ямальцы помогут президенту России составить майские указы
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Юные ямальцы помогут президенту России составить майские указы 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Более 60 участников из ЯНАО отправились в Санкт-Петербург на Всероссийский конкурс молодежных проектов «Если бы я был президентом». Защита идеи назначена на эти выходные в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Что бы я сделал, возглавив страну? На этот вопрос ответили около 30 тысяч молодых людей со всей России. Конкурсная комиссия отобрала тысячу лучших работ и пригласила авторов на очный этап. Предложения ребят затронули сферы здравоохранения, образования, социальной политики, комфортной городской среды, обороны и безопасности, электронного правительства и цифровой экономики, внешней политики. Жюри не исключает, что часть проектов в обобщенном виде дойдет до разработчиков новых майских указов.
Организатором всероссийского конкурса выступил Центр развития молодежного парламентаризма и Палата молодых законодателей при Совете Федерации. К участию приглашали школьников, учащихся средних профессиональных образовательных учреждений и организаций допобразования, студентов высших учебных заведений и курсантов военных и правоохранительных вузов.
Состязание проходит в два этапа по четырем номинациям. В конце марта определили лучших в «Рисунках» и «Видеороликах». Кто возьмет пальму первенства в номинациях «Эссе» и «Проект», станет известно завтра, 8 апреля.
Среди претенденток на победу — ученица Обдорской гимназии Аня Астахова из Салехарда. В эссе «Мои первые три указа» школьница предложила сделать теплыми автобусные остановки в северных регионах, повсеместно заменить пластиковые пакеты на бумажные. Еще одна идея — законодательно закрепить за педагогами возможность учиться бесплатно. Девушка считает, что достойное образование будущему поколению может дать только тот, кто сам получал знания не за деньги.
Вместе со школьницей в Питер отправилась мама Елена Александровна. По телефону она рассказала «КС», что дочь рада возможности познакомиться с идеями других конкурсантов.
К слову, Аня Астахова — из многодетной семьи. Поездка в Северную столицу стала возможной благодаря депутату Законодательного Собрания ЯНАО Ивану Вершинину. Он взял расходы на себя и высоко оценил инициативы салехардской школьницы.
— Очень радует, что современные дети озабочены общественно значимыми проблемами, предлагают здравые проекты. Это направление нужно поддерживать на всех уровнях власти, — уверен Иван Сергеевич.
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