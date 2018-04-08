Казахстан закрыл границу с Россией в районе Южного Урала

Казахстан был вынужден из-за паводка закрыть проезд через пункт пропуска «Мариинский» на границе с Россией , сообщает «Русская планета».

«На территории республики Казахстан превентивно с целью пропуска паводковых вод по реке Берсуат, проведены работы по раскопке дорожного полотна», — отметили в пресс-службе министерства дорожного транспорта Челябинской области

Речь идет об автодороге Кизильское-Бреды-Мариинский между пунктами пропуска «Мариинский» и «Житикара». Тем не менеее в Казахстан из России и обратно в районе Южного Урала можно попасть через погранпункты, расположенные в Троицком и Варненском муниципальных районах Челябинской области, отмечает издание.