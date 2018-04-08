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Казахстан закрыл границу с Россией в районе Южного Урала
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Казахстан закрыл границу с Россией в районе Южного Урала 

Ридус 1 час назад
Казахстан был вынужден из-за паводка закрыть проезд через пункт пропуска «Мариинский» на границе с Россией, сообщает «Русская планета».
«На территории республики Казахстан превентивно с целью пропуска паводковых вод по реке Берсуат, проведены работы по раскопке дорожного полотна», — отметили в пресс-службе министерства дорожного транспорта Челябинской области.
Речь идет об автодороге Кизильское-Бреды-Мариинский между пунктами пропуска «Мариинский» и «Житикара». Тем не менеее в Казахстан из России и обратно в районе Южного Урала можно попасть через погранпункты, расположенные в Троицком и Варненском муниципальных районах Челябинской области, отмечает издание.
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