Чайка заявил, что РФ будет требовать от Британии украденные эмигрантами деньги

Чайка заявил, что Россия настаивает на возврате в Россию денег, которые вывезли в Британию лица, осужденные в России.

Об этом генпрокурор заявил в интервью для НТВ . Чайка заявил, что Россия будет требовать возврата в страну денег, которые осужденные за преступления в РФ лица вывезли в Британию: «В Великобритании начал действовать закон о криминальных финансах. И мы очень надеемся, что этот закон будет применяться властями Великобритании в соответствии с нормами цивилизованного государства, а не по принципу „грабь награбленное“. То есть украли в России, теперь Великобритания заберет все в свой бюджет. Преступников могут оставить себе, а деньги верните. Это деньги наши».

Чайка отметил, что ущерб, нанесенный России деятельности подобных эмигрантов имеет большие масштабы: «Начиная с 2002 года в Великобританию нами направлены запросы о выдаче 61 лица, которые обвиняются или уже осуждены в России за совершение экономических преступлений. Причем сумма ущерба составляет более чем полтриллиона рублей. Это только прямой ущерб. А масштаб выведенных ими за границу средств значительно выше».