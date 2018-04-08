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Чайка заявил, что РФ будет требовать от Британии украденные эмигрантами деньги
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Чайка заявил, что РФ будет требовать от Британии украденные эмигрантами деньги 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Чайка заявил, что Россия настаивает на возврате в Россию денег, которые вывезли в Британию лица, осужденные в России.
Об этом генпрокурор заявил в интервью для НТВ. Чайка заявил, что Россия будет требовать возврата в страну денег, которые осужденные за преступления в РФ лица вывезли в Британию: «В Великобритании начал действовать закон о криминальных финансах. И мы очень надеемся, что этот закон будет применяться властями Великобритании в соответствии с нормами цивилизованного государства, а не по принципу „грабь награбленное“. То есть украли в России, теперь Великобритания заберет все в свой бюджет. Преступников могут оставить себе, а деньги верните. Это деньги наши».
Чайка отметил, что ущерб, нанесенный России деятельности подобных эмигрантов имеет большие масштабы: «Начиная с 2002 года в Великобританию нами направлены запросы о выдаче 61 лица, которые обвиняются или уже осуждены в России за совершение экономических преступлений. Причем сумма ущерба составляет более чем полтриллиона рублей. Это только прямой ущерб. А масштаб выведенных ими за границу средств значительно выше».
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