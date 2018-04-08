В Нижнем Новгороде несколько часов разыскивали восьмилетнюю девочку

Несколько часов длились поиски восьмилетней Лолиты Королевой в Нижнем Новгороде. Девочка ушла из дома и пропала. Об этом сообщается на сайте поисково-спасательного отряда «Волонтер».

Как уточняется в сообщении, Лолита Королева отправилась на прогулку около 11.00. Она вышла из дома № 7 по проспекту Кораблестроителей в Сормовском районе, после чего перестала выходить на связь. Родственники забили тревогу. Волонтеры немедленно объявили поиски.

Вечером того же дня, около 21.00 стало известно, что девочка найдена живой. Волонтеры поблагодарили всех неравнодушных людей за помощь.

Напомним, на Бору всю ночь разыскивали 13-летнего подростка.

Фото: ПСО «Волонтер»