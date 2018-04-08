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Жительница Ливен подверглась нападкам за закрытые двери ТЦ
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Жительница Ливен подверглась нападкам за закрытые двери ТЦ 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В соцсетях и на популярном сайте youtube размещен видеоролик о закрытых дверях одного из торговых центров города Ливны Орловской области. Сейчас многие, шокированные трагедией в Кемерове, уделяют внимание пожарной безопасности в зданиях с большим скоплением людей.
Автор ролика отмечает, что технические сотрудники и руководство ТЦ расходятся в версиях, зачем двери закрыты. Одним дует, другие ловили вора, третьи указывают на вечернее время. Женщина попросила обратить внимание на нарушение правил безопасности, ключ нашелся и двери открыли. Своими наблюдениями жительница Ливен поделилась в группе «ПОДСЛУШАНО ЛИВНЫ». Некоторые горожане поддержали опасения, отметив, что не важно, каков размер торгового центра, так как пожары стремительны, а люди в панике не всегда способны адекватно действовать. Но нашлось довольно много комментаторов, которые осудили народного «ревизорро».
«Автору заняться нечем!»
«Давайте похлопаем автору видео — герою нашего времени».
«Как эта паранойя надоела! Почему-то до трагедии на эти двери никто не обращал внимания».
«Интересно, сколько недель ещё будут такие посты?»
«Больше всего бесят комментаторы «За правое дело, за 100500 открытых запасных выходов». Сидите дома, если страшно ходить в ТЦ».
«Я уверена, что у всех сидящих здесь «борцов» в собственных домах и квартирах нарушений пруд пруди, долго искать не придётся. Вам дома жить не страшно?»
«Есть люди, которые работают в ТЦ? Вам предложение — запомните недовольных людей и не пускайте их. Пусть на крытом рынке закупаются».
«Самоутверждаетесь трагедией из Кемерово? Тогда расскажи, что ты дома сидела и молчала до Кемерово?! Меня просто тошнит, когда вы строите таких умных! Раньше надо было рот открывать по поводу этой двери, а не после трагедии! А если тебе больше всех надо, прогуляйся по другим ТЦ!»
К моменту написания материала видео посмотрели более 5000 человек, у записи две сотни комментариев.
Отметим, что вопросами безопасности задаются жители многих крупных городов. В Орле, вслед за прокуратурой и МЧС, пошли с проверками ребята из движения «Весна». Выяснилось, что огнетушители на пустующих подставках так и не появились.
Сообщение Жительница Ливен подверглась нападкам за закрытые двери ТЦ появились сначала на РИА 57.
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