Банник: какие духи могут обитать в русской бане

Существенную роль в жизни наших предков испокон веков играла баня. Она считалась местом не только для мытья, но и для любовных свиданий, и даже родов… Из тех далеких времен дошли до нас предания об обитающих в бане духах — банниках и банницах.

Банные «правила»

При строительстве баньки необходимо было соблюдать определенные правила. Строили ее обычно на заднем дворе, а то и за пределами двора. Очень важно было верно выбрать место для строительства, иначе разгневанный банник мог наслать на хозяев смертельный недуг. Чтобы наступило излечение, следовало разобрать строение и сложить его вновь в «правильном» месте. Банник мог иногда показываться людям на глаза. Выглядел он как крошечный голый старичок с длинной, покрытой плесенью бородой. Зловредный дед мог ошпарить кипятком, жаром довести до обморока, расколоть валуны в печи и кидать в людей осколками… А порой затаскивал сомлевших людей в горячее печное устье и там заживо сдирал с несчастных кожу! Чтобы умилостивить «банного хозяина», было принято после мытья оставлять в бане пар, ставить в угол свежий веник и лохань с чистой водой. В процессе мытья нельзя было чересчур поддавать жару и торопить друг друга. Если все-таки банник начал куролесить, следовало выбежать на улицу и обратиться за помощью к другим местным духам — например, овиннику или домовому. Те, как правило, относились к людям более лояльно и часто помогали. Главным же условием было не ходить мыться в одиночку и, войдя в баню, обязательно спросить у «хозяина» позволения.

Месть банных духов

Тем, кто нарушал эти неписаные правила, могло серьезно не поздоровиться… Один парень пошел в баню в одиночку, да еще в первый жар. Начал хлестаться веником, и вдруг слышит — собачонка где-то визжит. Визг раздавался то под полком, то в углу. Решил парень, что это внизу, под баней, начал даже земляной пол ковырять — никого… А тут грабли, стоявшие у потолочины, сами собой на него падать стали. Только тогда он понял, что дело нечисто. Некий старик собрался мыться на ночь глядя, что, по древним поверьям, не допускается. Старуха ждала его ждала, да так и не дождалась. Послала внука глянуть, как там дед. Мальчонка вбежал в баню и увидел старика лежащим головой в устье каменки. На лице его была содрана вся кожа… Две девушки отправились мыться. Одна из них, Катерина, истопила баньку очень жарко — прямо невмоготу. И тут слышат девицы сверху чей-то голос: «Топи печку жарчей, чтобы кожу обдирать ловчей». Катеринину подругу взял страх, она стала просить Катерину больше не топить, а то как бы не приключилось беды… Но та ее не послушалась, продолжала поленья подкладывать. Тогда подруга и вовсе отказалась идти мыться… Прошло немного времени — и услышала подруга из баньки крики, звон, а потом вдруг паром вышибло двери. Увидела она, что Катерину вынесло наружу. Девушка билась в судорогах, а с тела у нее сама собой слезала кожа… [С-BLOCK] Долго Катерина пролежала в беспамятстве, а придя наконец в себя, поведала о своих приключениях. Мол, стоило ей окатить лавку и полок кипятком и плеснуть, как водится, отваром мяты, как явилась перед ней ватага бесенят. Не успела она оглянуться, как бесенята схватили ее и стали об стены кидать и со смехом приговаривать: «Растопила печь жарчей, кожу будет драть ловчей!» Веник же, ею загодя приготовленный, принялся сам собой ее хлестать… Попыталась девушка спрятаться под полок — не удалось: нечистые за ноги тащат и подталкивают к печи, а оттуда жаром так и пышет…

Один бесенок стал ей соски выкручивать, да так, что кожа чуть не лопнула… Тут Катерина сознание потеряла, очнулась уже снаружи бани — видать, нечистая сила все же сжалилась над ней, не стала в печь совать, а выбросила в двери… [С-BLOCK] После этого деревенские стали обходить «нехорошую» баню стороной. Никто с тех пор не отваживался туда зайти. На дверь наложили крестное знамение и заперли. Прошло довольно много времени, прежде чем кто-то решился туда все же наведаться. Внутри было тихо, только на полу виднелись глубокие борозды, похожие на следы от когтей…

Сказка — ложь, да в ней намек… Разумеется, фольклор есть фольклор. Но, скорее всего, нет дыма без огня. Возможно, банный жар способствует измененным состояниям сознания, а содранная кожа — всего лишь результат злоупотребления этим самым жаром… А возможно, пространство бани обладает особой, замкнутой атмосферой, способной воздействовать на психическое и физическое состояние людей. Поэтому, отправляясь попариться в баньку, стоит на всякий случай вспомнить о народных поверьях!