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На оголившуюся Бузову набросились роботы
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На оголившуюся Бузову набросились роботы 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
В настоящий парад спам-ботов и автоматических рассыльщиков рекламы превратились комментарии под последней фотографией Ольги Бузовой. Певица поделилась снимков, на котором лежит на диване в неглиже.
После концерта в Тольятти Ольга Бузова выложила на своей странице в Instagram интересный снимок. На фотографии она лежит в неглиже на диване, прикрываясь целой горой букетов цветов. На заднем фоне можно увидеть подарки и плакаты, которыми поклонники наградили певицу за ее талант.
Под записью успели оставить свыше девяти тысяч комментариев. Постоянные посетители Instagram артистки могли ожидать увидеть там хвалебные оды певице. а также едкие замечания ее критиков вкупе с советами перестать оголяться по каждому поводу. Однако найти осмысленные предложения среди отзывов под снимком оказалось не так просто.
Все дело в том, что на аккаунт Ольги Бузовой совершили массовый забег автоматические системы рассылки спама. Роботизированные системы отправки сообщений буквально завалили ее мало осмысленными сообщениями, подчас состоящими из двух букв или вовсе цифр. Противопоставить что-либо искусственному интеллекту она не смогла. Главным образом там оказались сервисы по продвижению собственного аккаунта в Instagram, а также реклама других страниц пользователей социальной сети.
Отметим, предыдущее видео на странице Ольги Бузовой подверглась такому же массированному наплыву ботов. Впрочем, там человеческая речь изредка прорывалась сквозь мешанину выработанных машиной алгоритмов. Главным образом певице советовали одеться и не ходить по сцене в нижнем белье. «Да оденься ты уже, в трусах стремно на сцене выступать, как ты не поймешь! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)», «ОЛЯ, ОДЕНЬСЯ!», «Где твой голос…боже мой…оденься и вправду …противно смотреть уже на тебя…», — доносилось в комментариях сквозь хор спам-аккаунтов.
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