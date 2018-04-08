Народную карту доступности медицинской помощи создадут в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия . В Удмуртии составят народную карту доступности медицинской помощи. Как сообщает пресс-служба регионального отделения Общероссийского народного фронта, в своем послании президент России заявил о необходимости обеспечить доступность медпомощи в населенных пунктах, где проживает до 2 тыс. человек.

«Для того, чтобы проконтролировать исполнение этого поручения, мы создадим «Народную карту доступности медпомощи». Благодаря этому ресурсу люди, в том числе, смогут рассказать о том, какие существуют проблемы оказания медицинских услуг, существуют ли потребности в создании новых медпунктов, и есть ли нарушения в закупках при строительстве капитальных объектов», — рассказал координатор Центра ОНФ по мониторингу качества и доступности здравоохранения, депутат Госдумы России Николай Говорин

Напомним, что в Удмуртии действуют два передвижных медицинских комплекса. В них установлена вся необходимая аппаратура для оказания экстренной помощи, кабинет УЗИ, клиническая лаборатория, кабинет гинеколога и другое оборудование. За один выезд бригада медработников обследует 150-300 человек, выявляя на ранних стадиях злокачественные новообразования, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания. Пациентов с патологиями направляют на дообследование и лечение. Планируется, что в этом году республика получит еще более 40 млн рублей на приобретение дополнительных передвижных комплексов. Кроме того, предполагается открыть порядка 20 новых ФАПов.