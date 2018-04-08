«Кажется эмоциональным и популистским»: что руководство архангельских ТЦ думает об идее спустить кино и игры на первый этаж

В планах Госдумы на 2018 год — подготовить законопроект о переносе кинотеатров и детских комплексов на первые этажи новых торговых центров. Такое предложение родилось после трагедии в Кемерове . Корреспондент 29.ru пообщался с представителями торговых центров в Архангельске и узнал, почему такой законопроект — угроза для бизнеса.

— Естественно, это нерентабельно. Потому что всегда были первые этаже по ставке аренды выше, чем верхние. Представьте ситуацию, если пожар случился на первом этаже и эвакуационные выходы все в дыму, люди пойдут на 4 этажи спасаться и ждать, когда их спасут. Я считаю, надо выслушивать всех, в том числе и МЧСников, и просматривать все варианты событий, а потом принимать этот закон, — рассказала генеральный директор ООО «Титан-Девелопмент» Ирина Фролова («Титан-Арена»).

Директор управляющей компании ТРК «Европарк» Богданов Роман пояснил, что детские развлекательные зоны располагаются на последних этажах по двум причинам. Первая — особенности конструкции. Потолки на последних этажах торгово-развлекательных центрах, как правило, в несколько раз выше. Эта особенность дает возможность сделать более качественный проект для отдыха детей с точки зрения его наполнения. Размещение детских зон на первых этажах приведет к более скудному предложению услуг для досуга детей.

Вторая причина — арендные ставки. На первых и последних этажах стоимость аренды различается в десятки раз. Принятие законопроекта приведет к закрытию детских зон, что можно сказать и о кинотеатрах.

— Также хочется обратить внимание, что детские развлекательные зоны и кинотеатры — это якори, которые генерируют трафик на верхние этажи ТРК. Без них всем остальным операторам на верхних этажах станет значительно хуже, многие закроются. Единственным спасением станет поиск якорей нового формата, которых данный законопроект не коснется. Но так или иначе это должно быть новое массовое скопление людей, а чем оно хуже или лучше?

Торгово-развлекательные комплексы, кинотеатры и детские зоны — очень капиталоемкие бизнесы, утверждает Роман. Принятие такого закона приведет к большому количеству закрытий и банкротств.

— На волне последних событий, а также учитывая реалии бизнеса, данное предложение более кажется эмоциональным и популистским, чем рациональным. Вместо ввода новых ограничений лучше сфокусироваться на более созидательном — обеспечении должной пожарной безопасности на действующих объектах, — подытожил Роман Богданов.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта в Кемерово. Трагедия унесла жизни 64 человек, 41 из которых — дети.