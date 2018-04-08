Судьба нацистских ученых после их депортации в СССР

В мае 1945 года фашистская Германия была разгромлена. Но после нее оставался огромный научно-технический потенциал, который интересовал победившие державы, в первую очередь, СССР и США . 22 октября 1946 года началась операция по массовому вывозу немецких ученых, инженеров и рабочих в Советский Союз.

Постановление о депортации

Еще в феврале 1945 года в Крыму состоялась встреча Сталина, Рузвельта и Черчилля, на которой в преддверии окончания войны было принято следующее решение: «Изъять или уничтожить все германское военное оборудование, ликвидировать или взять под контроль всю германскую промышленность, которая могла бы быть использована для военного производства».

Ленинграда, Куйбышева, Постановлением Совета министров от 17 апреля 1946 года советско-германским авиационным ОКБ предписывалось доставить более тысячи немецких специалистов по авиации на специально подготовленные предприятия, расположенные в районе Москвы Казани , Киева, Харькова и других городов.

Общее число депортированных из Германии специалистов и рабочих составляло около 2200 человек. Среди них были инженеры в области ракетной и атомной техники, электроники, оптики, радиотехники, химии. Поскольку вместе с немцами вывозили и их семьи, то общая численность депортируемых должна была составить 6-7 тысяч человек.

Между тем в 1946 году СССР, Францией Великобританией и США был подписан документ о взаимном контроле над научными исследованиями на территории Германии, согласно которому все военные исследовательские организации предписывалось распустить, а военные сооружения — уничтожить или вывезти. Также были запрещены прикладные научно-исследовательские работы в некоторых областях, в частности, того, что касалось ракетных и пульсирующих двигателей и газовых турбин. Именно поэтому было решено проводить засекреченные работы не на территории Германии, поделенной на оккупационные зоны, а в российской глубинке.

Тайная операция

Руководство операцией было поручено заместителю Берии И. А. Серову. Тот поручил руководителям организаций в Германии подготовить списки наиболее полезных для СССР специалистов, прежде всего, конструкторов и ученых. Часть из них была в лагерях для военнопленных. Вывозили их в СССР в принудительном порядке, не сообщая об этом заранее, дабы они не попытались сбежать. В акции участвовали 2500 сотрудников Управления контрразведки Группы советских оккупационных войск, а также солдаты, занимавшиеся погрузкой имущества.

Ранним утром 22 октября к домам, где жили немцы, которых должны были депортировать, подъехали армейские грузовики. Работники контрразведки зачитывали приказ о депортации, затем людям давали короткое время на сборы, и они садились в поезд — железнодорожные составы специального назначения уже поджидали у вокзалов.

Кроме людей из Германии также доставили опытные образцы самолетов и двигателей, оборудование бывших немецких авиационных ОКБ. Демонтаж этих предприятий и вывоз оборудования продлился до февраля 1947 года.

Жизнь на чужбине

Относительно прибывших немцев была распространена особая директива МВД . Они продолжали считаться подданными Германии, проживая в СССР, имея вид на жительство с отметкой «до особого распоряжения». При этом им не разрешалось покидать территорию населенных пунктов, где располагались их предприятия. Были организованы специальные комендатуры для контроля за режимом.

Некоторые специалисты попали практически в «курортные» условия. Так, в распоряжение немецких физиков предоставили абхазские санатории «Синоп» и «Агудзеры». Первый стали называть «объектом „А“, второй — „объектом „Г“. На этих объектах работали выдающиеся ученые: Николаус Риль, который позднее получил звание Героя Социалистического Труда; Макс Фольмер, построивший первую в СССР установку по производству тяжелой воды, а впоследствии возглавивший АН ГДР; Петер Тиссен, который ранее был советником Гитлера по науке; Макс Штейнбек, сконструировавший центрифугу для разделения урана.

Чем же занимались немцы на советских предприятиях? Например, ОКБ-1 построило фронтовой бомбардировщик „150“ с крылом обычной стреловидности. ОКБ-2 вело подготовку к испытаниям экспериментального ракетного самолета „Зибель-346“. ОКБ-3 занималось созданием автоматической системы управления для крылатых ракет „1БХ“.

Лишь в 1950 году части немцев разрешили вернуться назад в Германию. О том, сколько немецких специалистов в конце концов уехало на родину, а сколько так и осталось в СССР, точных данных нет.