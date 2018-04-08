Чем отличались на Руси знающие люди от колдунов

Помимо колдунов, ведьм, добрых целителей и прочих лиц, обладающих сверхъестественными способностями, жители Руси выделяли еще один тип людей, имеющих отношение к миру магии и мистики. Их называли знающими.

Любой профессионал, сумевший достичь в своей работе особых высот, успешный охотник или рыбак, попросившийся на ночлег путник, даже играющий на свадьбе музыкант — все они могли оказаться носителями особых знаний. Согласно народным поверьям, такие люди влияли на погоду, предсказывали будущее, прогоняли змей, распознавали колдовство.

Профессионалы своего дела

Талант сам по себе рассматривался нашими предками как вид особой магии. На Руси считали, что человек, овладевший всеми секретами какого-либо мастерства, однозначно знается с чертями. Талантливыми признавали не только людей искусства, но и гончаров, печников, плотников. Например, самый лучший кузнец в округе, чья искусная работа удивляет коллег, разумеется, получил свои умения мистическим способом — от сверхъестественных созданий. И обязательно расплатился с ними, отдав что-то важное: палец, глаз или даже собственного ребенка.

Из поколения в поколение (часто таинственным шепотом) передавались рассказы о мельниках, которым в работе помогают черти. Дескать, кто-то знакомый точно видел, как нехитрый механизм мельницы запускался сам собой, и невидимые обычному человеку существа начинали перерабатывать зерно в муку. Или пьяный мельник сам вроде бы сболтнул какому-то знакомому, что черти заставляют его работать. И он по ночам мелет зерно в муку для рогатых.

Искусных гончаров, чья деятельность связана сразу с тремя стихиями — огнем, водой и землей, наши предки, вообще, считали сродни колдунам. Люди не сомневались, что гончар мог вызвать град или, напротив, предотвратить это стихийное бедствие. Воровать глиняные горшки никто не решался, поскольку в народе поговаривали о способности мастера распознать похитившего и сурово наказать, пригвоздив к месту. Якобы, вор почему-то не сможет сдвинуться, пока гончар его сам не отпустит.

Еще один профессионал, у которого ни в коем случае нельзя ничего красть, это пасечник. Потому что пчеловод может наслать на недобросовестного человека, похитившего мед, серьезную болезнь или даже смерть. Как полагали на Руси, пасечник обладает сверхъестественной способностью — он управляет пчелами с помощью некой магии, которая известна только ему одному. Например, этот знающий человек способен приманить на свою пасеку чужой рой.

У пастухов тоже есть свои секреты, они могут заговорить стадо, обезопасив коров от нападения волков и других случайностей.

К числу профессионалов, отмеченных мистической силой, относили и строителей. В народе поговаривали, что если мало заплатить плотнику или печнику, то он сделает строящийся дом непригодным для проживания. Заложив в угол здания какую-нибудь нехорошую вещь, а также прошептав слова, одному ему ведомые, мастер якобы может «поселить» в доме черта, который будет отравлять жизнь хозяевам.

А чего стоит поверье, что новую церковь или здание ставят «на чью-то голову». Речь идет о жертвоприношении, без которого дом не будет крепким и долговечным. В фундамент строящегося здания мастера якобы обязательно замуровывают какое-либо живое существо, обычно кота или ворону, но могут и человека. По крайней мере, такие жуткие истории передавали в народе из уст в уста.

Странствующие люди

По мнению наших предков, странствующие люди тоже могли обладать особыми, мистическими знаниями. Например, попросившийся переночевать солдат часто оказывался не таким простым, как могло показаться на первый взгляд. В народе рассказывали, что служивый способен прогнать из дома черта, предупредить хозяев об опасности, предсказать будущее родившемуся ребенку.

Образ солдата в этих поверьях имеет позитивную окраску. Это защитник и спаситель, ограждающий людей от злых сил. Часто такой странник мог распознать ведьму или колдуна, помешать свершиться их замыслам. Если человек был превращен в волка, то солдат возвращал ему человеческий облик.

Странствующий нищий оказывался способен исцелить больного, предсказать судьбу хозяина дома. Проезжающие мимо цыгане могли потушить пожар с помощью магических действий, во все это верили на Руси.

Музыканты часто тоже были вынуждены путешествовать по городам и селам, зарабатывая деньги на свадьбах или других мероприятиях. Им ни в коем случае нельзя было недоплачивать, ведь они тоже входили в число знающих людей. Сама способность хорошо играть на музыкальном инструменте, будь то дудочка или гармошка, воспринималась людьми как подтверждение магического таланта. В народе поговаривали, что скрипач может превратить человека, не заплатившего ему обещанных денег, в собаку. А все гости на свадьбе рискуют обернуться в волков, если обидят дудочника.

Часто рассказывалось о соревнованиях двух музыкантов, которые могли встретиться на одной свадьбе. Тогда погода менялась в зависимости от характера сыгранной мелодии, происходили таинственные превращения, а инструменты оказывались предметами, наделенными мистической силой. Проигравший музыкант, как правило, погибал в финале таких историй.

Они способны на все Возможности знающих людей, по мнению наших предков, поистине безграничны. Они могут выручить в любой ситуации или, наоборот, жутко навредить.

Так, крестьяне после покоса были заинтересованы в ясной и солнечной погоде, чтобы сено не промокло от дождя. Поэтому возникли истории о некой бабке или каком-то соседе, который мог развеять надвигающуюся грозовую тучу или направить ее в другую сторону. Для этого использовались различные предметы: волшебный посох, обычная кочерга или лопата, с помощью которой из печи вынимали испекшийся хлеб.

Знающие люди могли вывести змей, договориться с ними, чтобы ползучие гады сами убрались из какого-либо города или селенья. Часто такой способностью на Руси наделяли нищих или цыган. Они же могли открыть любой замок с помощью сверхъестественных сил. Так что прятать от них ценности считалось бесполезным занятием.

Говорили, что деревенские повитухи призывают на подмогу чертей, чтобы роды прошли благополучно. Кроме того, они предоставляют свои услуги не только людям, но и другим созданиям, помогая рожать лесовихам, водянихам и чертихам. Якобы те их за это вознаграждают, наделяя магическими способностями.

Одним словом, знающий человек может защитить других людей от происков сил зла, преодолеть любое колдовство, предупредить об опасности или, вообще, спасти от неминуемой гибели. Главное, не жадничать с оплатой работы профессионала, не отказывать странникам в ночлеге, не обижать добрых соседей. Все эти народные поверья о знающих людях просто учат нас правилам достойного поведения в обществе.