Подработку хотят запретить

Депутат Госдумы , председатель объединения проф союзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов выступил с неожиданной инициативой. Он предлагает законодательно запретить работу по совместительству: «Важно защитить работника от лишней нагрузки, сохранить его жизнь и здоровье». Нужен ли России подобный закон?

Кандидат социологических наук, ведущий научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН Игорь Кузнецов считает, что подобный закон приведет лишь к социальному взрыву.

— По данным соцопросов, подработку по основному месту работы или в другом месте имеют большинство россиян, и москвичи — не исключение, — пояснил эксперт. — Большая часть тех, кто подрабатывает, — бюджетники. Педагоги работают не на ставку, а на полторыдве, занимаются репетиторством, врачи берут часы в частных клиниках и т. д. Если людей лишить этой возможности, будет социальный взрыв.

К тому же, как пояснил Кузнецов, законодательная инициатива депутата противоречит Конституции России.

— Право на труд, как известно, гарантируется основным законом страны. Запрещение совместительства это право ясно и явно ограничивает, — пояснил социолог.

У Сергея Вострецова, впрочем, есть своя логика.

— Люди оканчивают техникумы и вузы, а потом пытаются трудоустроиться и мечутся в поисках работы, в то время как вакантные места уже заняты совместителями, — пояснил депутат. — И работодатели не сообщают в центры занятости о наличии вакантных ставок, так как на них уже работают совместители. Молодому специалисту остается либо переучиваться, либо трудоустраиваться не по специальности и искать себе другие должности.

Кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Петрищев недоумевает:

— А разве у нас не рыночная экономика? Работодатель дает работу тому, кто может ее лучше выполнить.

И пусть он сам разбирается — брать ему совместителя или, например, молодого перспективного парня «с улицы». Это его личное дело. Пусть и работник сам решает, какую нагрузку на себя брать — рисковать здоровьем или расслабиться на полставки. Это его здоровье, его образ жизни, зачем человеку что-то навязывать?