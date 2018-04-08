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Подработку хотят запретить
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Подработку хотят запретить 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Депутат Госдумы, председатель объединения проф союзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов выступил с неожиданной инициативой. Он предлагает законодательно запретить работу по совместительству: «Важно защитить работника от лишней нагрузки, сохранить его жизнь и здоровье». Нужен ли России подобный закон?
Кандидат социологических наук, ведущий научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН Игорь Кузнецов считает, что подобный закон приведет лишь к социальному взрыву.
— По данным соцопросов, подработку по основному месту работы или в другом месте имеют большинство россиян, и москвичи — не исключение, — пояснил эксперт. — Большая часть тех, кто подрабатывает, — бюджетники. Педагоги работают не на ставку, а на полторыдве, занимаются репетиторством, врачи берут часы в частных клиниках и т. д. Если людей лишить этой возможности, будет социальный взрыв.
К тому же, как пояснил Кузнецов, законодательная инициатива депутата противоречит Конституции России.
— Право на труд, как известно, гарантируется основным законом страны. Запрещение совместительства это право ясно и явно ограничивает, — пояснил социолог.
У Сергея Вострецова, впрочем, есть своя логика.
— Люди оканчивают техникумы и вузы, а потом пытаются трудоустроиться и мечутся в поисках работы, в то время как вакантные места уже заняты совместителями, — пояснил депутат. — И работодатели не сообщают в центры занятости о наличии вакантных ставок, так как на них уже работают совместители. Молодому специалисту остается либо переучиваться, либо трудоустраиваться не по специальности и искать себе другие должности.
Кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Петрищев недоумевает:
— А разве у нас не рыночная экономика? Работодатель дает работу тому, кто может ее лучше выполнить.
И пусть он сам разбирается — брать ему совместителя или, например, молодого перспективного парня «с улицы». Это его личное дело. Пусть и работник сам решает, какую нагрузку на себя брать — рисковать здоровьем или расслабиться на полставки. Это его здоровье, его образ жизни, зачем человеку что-то навязывать?
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