Невероятное исцеление Скрипаля: новая серия плохого английского детектива

После отравления боевым сверхсекретным нервнопаралитическим веществом жертвы воскресают и быстро поправляются. Вот и бывший британский шпион Сергей Скрипаль не просто пришел в себя, а уже в сознании, может говорить и самостоятельно принимает пищу. И все это после смертельного яда. Очередная серия плохого английского детектива в материале корреспондента «МИР 24» Максима Драгнева.

Новую британскую сенсацию подхватили практически все мировые СМИ. Бывший шпион Сергей Скрипаль пришел в себя и может говорить.

«Он хорошо реагирует на лечение, быстро идет на поправку и больше не находится в критическом состоянии», — заявила главврач городского округа Солсбери Кристин Бланшард.

Дочь Сергея Скрипаля Юлия очнулась еще неделю назад. Хотя, по заявлениям всех возможных экспертов, спасения не было — настолько токсичен нервнопаралитический «Новичок». Из России , как вот уже больше месяца твердят на Даунинг стрит.

«Нет иного заключения, кроме того что российское государство виновно в покушении на убийство господина Скрипаля и его дочери. Это представляет собой незаконное применение силы российского государства против Соединенного королевства », — сказала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

Но лондонские «Шерклоки Холмсы» потерпели фиаско.

«Генеральный директор лаборатории Портон Даун, что в восьми километрах от места, где произошел инцидент, сообщил в интервью Sky News , что сотрудникам его лаборатории не удалось установить страны происхождения этого нервнопаралитического вещества», — подчеркнул президент России Владимир Путин

Тут становится интересной простая логическая цепочка — как говорили детективы в британской классике, хочешь надежно спрятать улику, положи ее на видное место. В западных СМИ анализируют. Та самая секретная лаборатория Портон Даун, до которой от места преступления пешком можно за полтора часа дойти, еще со времен Первой мировой войны испытывала отравляющие газы, возбудителей чумы и сибирской язвы. Там прекрасно знают, как и из чего сделан яд «Новичок». Говорят, что рецепт его приготовления подробно разгласил английской и американской разведкам сбежавший в Америку советский химик Вил Мирзаянов . Он называет себя создателем этого яда, от которого нет спасения.

«Он поражает нервную систему, а дальше нарушается дыхание и зрение, начинаются судороги, непреодолимые постоянные судороги. Для убийства нужно не больше одного грамма», — подчеркнул Мирзаянов.

Противоядия нет. Убивает за минуты. Впрочем, британцы об этом не говорят. Иначе опять получится постыдная нестыковка. По последним заявлениям официального Лондона, следствие установило, что яд был в больших количествах, и нашли его в гречневой крупе, а еще на дверной ручке входной двери дома Сергея Скрипаля и в разных местах прямо на улицах города. Как тут не отравиться? По этой версии, Сергей и Юлия Скрипаль с 9.15 утра уже изрядно «под „Новичком“ благополучно гуляли по городу четыре часа, обедали в ресторане. И лишь потом, почти в 16.00, они потеряли сознание на скамейке. Чудеса нечеловеческой невосприимчивости к отраве.

Но это все только на словах. Проверить нельзя, так как к материалам следствия никого не подпускают.

Кто точно пострадал от „дела Скрипаля“, так это их животные. Морским свинкам и персидскому коту больше месяца не давали ни воды, ни еды. На время расследования дом в Солсбери опечатали и внутрь никого не пускали. И теперь британское отделение организации „Люди за этичное обращение с животными“ призывает расследовать обстоятельства смерти домашних животных.

Шпионская история, которая превратилась в фарс, каждый день обрастает новыми подробностями. Сегодня появилась информация, что чудом воскресшие Сергей Скрипаль и его дочь Юлия могут сменить место жительства. Им предложат переехать в США под новыми именами. Об этом пишет британская газета Sunday Times

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