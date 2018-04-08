Китайские университеты разорвали рабочие отношения с профессором из-за сексуального скандала

Пекин, 8 апреля / Синьхуа / — Два китайских университета в один день объявили о разрыве рабочих отношений с профессором китайского языка Шэнь Яном, который обвиняется в сексуальном домогательстве к студентке Пекинского университета, покончившей жизнь самоубийством в 1998 году.

Скандал разразился на этой неделе, после того как человек, назвавший себя бывшим одноклассником жертвы, опубликовал обвинения в Интернете, потребовав извинений от обвиняемого и тщательного расследования дела.

Шэнь Ян покинул Пекинский университет в 2011 году и с тех пор работал в гуманитарном институте Нанкинского университета.

Институт в субботу объявил, что рекомендовал Шэнь Яну уволиться с должности преподавателя и признал, что не проверял биографию Шэнь Яна при приеме на работу.

"Назначенное Пекинским университетом 20 лет назад наказание доказывает, что в преподавательской этике Шэнь Яна существовали пробелы. Никакое наказание не сможет стереть случившееся", — отмечается в заявлении института.

"Скандал вызвал беспокойство в институте и негативно сказался на его репутации. Неприемлемо, чтобы Шэнь Ян продолжал здесь работать", — говорится в заявлении.

В пятницу Пекинский университет заявил, что полиция расследовала дело Шэнь Яна в 1998 году, и на основании итогов расследования университет назначил ему административное наказание в виде предупреждения.

Университет сообщил, что попросил комитет по преподавательской этике и дисциплине заново рассмотреть дело.

"Преподавательская этика — фундамент работы учебного заведения. Преподаватели должны служить образцом поведения, и университет должен защищать права студентов", — говорится в заявлении Пекинского университета.

Шанхайский педагогический университет, где Шэнь Ян по совместительству работал профессором, также в субботу заявил о разрыве рабочего контракта с ним, заверив, что придерживается «нулевой» терпимости в отношении нарушителей преподавательской этики.