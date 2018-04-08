Ещё
Китайские университеты разорвали рабочие отношения с профессором из-за сексуального скандала
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китайские университеты разорвали рабочие отношения с профессором из-за сексуального скандала 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Пекин, 8 апреля /Синьхуа/ — Два китайских университета в один день объявили о разрыве рабочих отношений с профессором китайского языка Шэнь Яном, который обвиняется в сексуальном домогательстве к студентке Пекинского университета, покончившей жизнь самоубийством в 1998 году.
Скандал разразился на этой неделе, после того как человек, назвавший себя бывшим одноклассником жертвы, опубликовал обвинения в Интернете, потребовав извинений от обвиняемого и тщательного расследования дела.
Шэнь Ян покинул Пекинский университет в 2011 году и с тех пор работал в гуманитарном институте Нанкинского университета.
Институт в субботу объявил, что рекомендовал Шэнь Яну уволиться с должности преподавателя и признал, что не проверял биографию Шэнь Яна при приеме на работу.
"Назначенное Пекинским университетом 20 лет назад наказание доказывает, что в преподавательской этике Шэнь Яна существовали пробелы. Никакое наказание не сможет стереть случившееся", — отмечается в заявлении института.
"Скандал вызвал беспокойство в институте и негативно сказался на его репутации. Неприемлемо, чтобы Шэнь Ян продолжал здесь работать", — говорится в заявлении.
В пятницу Пекинский университет заявил, что полиция расследовала дело Шэнь Яна в 1998 году, и на основании итогов расследования университет назначил ему административное наказание в виде предупреждения.
Университет сообщил, что попросил комитет по преподавательской этике и дисциплине заново рассмотреть дело.
"Преподавательская этика — фундамент работы учебного заведения. Преподаватели должны служить образцом поведения, и университет должен защищать права студентов", — говорится в заявлении Пекинского университета.
Шанхайский педагогический университет, где Шэнь Ян по совместительству работал профессором, также в субботу заявил о разрыве рабочего контракта с ним, заверив, что придерживается «нулевой» терпимости в отношении нарушителей преподавательской этики.
ИА Синьхуа: последние новости
Наезд грузовика на людей в Германии: трое погибших и 20 пострадавших США и большое число стран проведут совместные военные маневры в Африке State Grid уступит высоковольтные объекты редким птицам
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар481
Звезда «Лондонграда» умерла в 47 лет24
Чайка призвал Лондон вернуть «наши деньги»242
Все несуразицы в деле Скрипаля перечислили в одном списке116
Чайка раскрыл неудобную правду об отравлении Литвиненко31
Видео
01:36
Экипаж «Норда» не пустят в Крым
Украина В мире
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
00:39
Пьяные школьники залезли на Эрмитаж по фасаду
Происшествия
01:26
Цекало угрожали автоматом на глазах у ребенка
Шоу-бизнес
01:41
Чайка раскрыл неудобную правду об отравлении Литвиненко
Политика
02:40
Все несуразицы в деле Скрипаля перечислили в одном списке
Политика
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
03:15
МИД назвал цель провокации с делом Скрипаля
Политика
00:36
Скрипаль готова дать показания в Скотланд-Ярде
В мире Европа
01:00
Галкин ушел от ответа на откровенный вопрос
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение