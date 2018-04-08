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Владимир Пресняков: «Вот это счастье»
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Владимир Пресняков: «Вот это счастье» 

WomanHit.ru 24 минуты назад
Фото: WomanHit.ru
В прессе некоторое время назад появились слухи о беременности Натальи Подольской. При этом недавно женившийся Никита Пресняков с детьми обещал не тянуть. Так кто же этот младенец, на которого с умилением смотрит Владимир Пресняков: сын или внук? Сам певец сохранил интригу, коротко подписав фотографию в своем «Инстаграме»: «Вот это счастье».
Поклонники певца пришли в восторг от умилительного снимка и поспешили поздравить Владимира. «Как похож на папу? Поздравляем Вас!», «Что уже второй малыш? Поздравляю счастье и здоровье вашей семье», «Дедуля! Поздравляем!», — комментируют фолловеры.
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