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«Санкционку» отправил под бульдозер
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«Санкционку» отправил под бульдозер 

ТВ-МИГ 21 минуту назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса avmalgin.livejournal.com  Очередной рейд сотрудников регионального Россельхознадзора оказался удачным. Охоту объявили на санкционные продукты, поступающие на прилавки Владимирской области с Запада.
В поле зрения контролеров (проверки осуществляли вместе с транспортной прокуратурой) попали муромские предприниматели, и, как выяснилось, не зря.
На одном из складов, принадлежащего индивидуальному предпринимателю обнаружили «запрещёнку» — 80 килограммов польского перца. Изъятую продукцию на свалку в деревню Максимовка, где и раскатали бульдозером.
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