«Санкционку» отправил под бульдозер

Фото с ресурса avmalgin.livejournal.com Очередной рейд сотрудников регионального Россельхознадзора оказался удачным. Охоту объявили на санкционные продукты, поступающие на прилавки Владимирской области с Запада.

В поле зрения контролеров (проверки осуществляли вместе с транспортной прокуратурой) попали муромские предприниматели, и, как выяснилось, не зря.

На одном из складов, принадлежащего индивидуальному предпринимателю обнаружили «запрещёнку» — 80 килограммов польского перца. Изъятую продукцию на свалку в деревню Максимовка, где и раскатали бульдозером.