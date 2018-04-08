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Численность популяции газелей Пржевальского достигла рекордного значения
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Численность популяции газелей Пржевальского достигла рекордного значения 

ИА Синьхуа 44 минуты назад
Синин, 8 апреля /Синьхуа/ — По данным последнего обследования, численность популяции газелей /дзеренов/ Пржевальского — вида антилоп, находящихся под угрозой исчезновения, достигла рекордных 2057 особей.
По словам главы администрации Национального заповедника озера Цинхайху Хэ Юйбана, согласно результатам весеннего обследования, популяция газелей Пржевальского выросла на 47 особей. Они были обнаружены в 13 ареалах обитания. Во время летнего обследования в августе прошлого года ученые насчитали 2010 газелей Пржевальского.
Газель Пржевальского была названа в честь российского исследователя Николая Михайловича Пржевальского, который обнаружил животное и привез его в Санкт-Петербург в 1875 году.
Длина тела газели Пржевальского обычно составляет 110-120 см, вес — около 15 кг. Ученый сравнил это изящно прыгающее копытное с длинными рогами и коротким хвостом с «балериной» на плато.
Раньше эти животные обитали на севере и западе Китая, включая автономный район Внутренняя Монголия, провинции Ганьсу и Цинхай, Нинся-Хуэйский автономный район, Синьцзян-Уйгурский автономный район и Тибетский автономный район.
Однако теперь их можно встретить только вблизи о. Цинхайху /пров. Цинхай, Северо-Западный Китай/. Численность популяции газелей Пржевальского упала примерно до 300 особей в 1990-х годах, и они были классифицированы Международным союзом охраны природы и природных ресурсов как животные, находящиеся под угрозой исчезновения.
Хэ Юйбан отметил, что число ареалов обитания газелей Пржевальского также возросло с 7 до 13. Новым домом для животных стали пахотные земли, оставленные для восстановления экосистемы.
При осуществлении проектов в области сельского хозяйства, лесоводства, земледелия или орошения местные власти должны консультироваться с ведомствами по охране дикой природы. На новых объектах по охране водных ресурсов и орошению предусматривается создание проходов и резервуаров с питьевой водой для газелей Пржевальского. -0-
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