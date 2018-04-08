Имена Артем, Степан и Богдан в Костроме на пике популярности

С 26 марта по 1 апреля на свет появились 60 младенцев. На прошлой неделе мальчиков вновь родилось больше: на 35 парней 29 девчонок. На вершине популярности имена Артём, Степан, Богдан и Иван. Зато список редких мужских имен на этой неделе выглядит довольно лаконично: Михаил, Фёдор, Максим; родился также у нас костромич, названный Макаром. Новорожденных лапочек-дочек часто называют Мариями, Варварами, Елизаветами и Полинами. Из необычных девичьих имен в загсе отметили варианты Софья, Олеся, Мирослава, Марьяна, пишет «Народная газета».

За этот период зарегистрировано 12 браков, 31 развод и 75 смертей.