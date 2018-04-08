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Россия просила Британию выдать 61 экономического преступника
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Россия просила Британию выдать 61 экономического преступника 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
С 2002 года Россия отправила Великобритании запрос о выдаче 61 человека, которые обвиняются или уже осуждены за совершение экономических преступлений, сообщил генпрокурор Юрий Чайка.
«Сумма ущерба составляет более, чем 0,5 трлн рублей. Это только прямой ущерб, а масштаб выведенных ими за границу средств значительно выше», — сказал Чайка в интервью программе «Итоги недели» на НТВ. Его слова передает РИА «Новости».
Чайка также сообщил, что МВД Великобритании за несколько месяцев до смерти Александра Литвиненко знало об угрозе его безопасности, но не предприняло никаких мер для защиты. Он отметил, что эти обстоятельства подтверждены британскими правоохранительными органами, однако Лондон эти факты замалчивает или искажает.
Литвиненко, бежавший в Великобританию, умер в ноябре 2006 года вскоре после получения британского гражданства. В организме Литвиненко обнаружили значительное количество радиоактивного полония-210. Основным подозреваемым по британскому делу Литвиненко проходит российский бизнесмен и депутат Андрей Луговой, который отрицает выдвинутые в его адрес обвинения, а процесс по делу называет «театральным фарсом». В Москве неоднократно заявляли, что уголовное дело было политизировано.
Чайка также сообщил, что на брифинге в понедельник, 9 апреля, будут обнародованы данные о незаконном получении Борисом Березовским в сентябре 2003 года убежища в Великобритании.
Отношения России и Великобритании резко ухудшились на фоне обвинений Лондона в том, что Москва якобы стоит за отравлением бывшего полковника ГРУ, британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
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