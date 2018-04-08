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Россия просит Британию выдать 61 человека по обвинению в экономических преступлениях
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Россия просит Британию выдать 61 человека по обвинению в экономических преступлениях 

Авторадио 45 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
С 2002 года Россия отправила Великобритании запрос о выдаче 61 человека. Они скрываются там от наказания за экономические преступления. Об этом в эфире НТВ заявил глава Генпрокуратуры Юрий Чайка:
«В Великобритании начал действовать закон о криминальных финансах и любой иностранный владелец имущества обязан будет объяснить происхождение этих активов. И я вас уверяю, многим из них сделать это будет весьма затруднительно. И мы очень надеемся, что этот закон будет применяться властями Великобритании в соответствии с нормами цивилизованного государства, а не принципу «грабь награбленное».
Сумма ущерба от действия этих людей составляет более полутриллиона рублей, за границу выведено еще больше, добавил Юрий Чайка.
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