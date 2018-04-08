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Чайка рассказал, сколько экономических преступников Россия просит у Лондона
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Чайка рассказал, сколько экономических преступников Россия просит у Лондона 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что с 2002 года российская сторона отправила Великобритании 61 запрос о выдаче российских граждан, обвиненных в экономических преступлениях, передает РИА «Новости» со ссылкой на интервью телеканалу НТВ.
"Начиная с 2002 года, в Великобританию нами отправлены запросы о выдаче 61 лица, которые обвиняются или уже осуждены в России за совершение экономических преступлений. Сумма ущерба составляет более, чем 0,5 трлн руб. Это только прямой ущерб, а масштаб выведенных ими за границу средств значительно выше", — сказал Чайка.
Ранее Чайка рассказал о деградации российских следователей. Также ранее он сообщил о задолженности государства перед бизнесом в 24 млрд руб.
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