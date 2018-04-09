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Чайка призвал Лондон вернуть деньги, украденные в РФ
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Чайка призвал Лондон вернуть деньги, украденные в РФ 

Вести Экономика 44 минуты назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 9 апреля — «Вести. Экономика». Генпрокурор России Юрий Чайка потребовал от Великобритании вернуть в РФ более 500 млрд руб., выведенных туда гражданами России, скрывающимися от российского правосудия.
"Начиная с 2002 г., в Великобританию нами направлены запросы о выдаче 61 лица, которые обвиняются или уже осуждены в России за совершение экономических преступлений. Причем сумма ущерба составляет более чем полтриллиона рублей", — заявил Чайка в интервью телеканалу НТВ в воскресенье.
"То есть украли в России, теперь Великобритания заберет все в свой бюджет. Преступников могут оставить себе, а деньги верните. Это деньги наши, — отметил он. — Это только прямой ущерб, а масштаб выведенных ими за границу средств значительно выше".
В Великобритании начал действовать закон о криминальных финансах.
"Теперь любой иностранный владелец имущества обязан будет объяснить происхождение этих активов, — напомнил Чайка. — И я вас уверяю, что многим из них сделать это будет весьма затруднительно. И мы очень надеемся, что этот закон будет применяться властями Великобритании в соответствии с нормами цивилизованного государства, а не по принципу «грабь награбленное».
В конце марта британские СМИ сообщали, что финансовый комитет Палаты общин парламента Великобритании начал расследование экономических преступлений, в том числе отмывание денег, программа получила название «Российская коррупция в Британии».
Как утверждает Transparency International, на данные которой опираются депутаты, имущество на 4,4 млрд фунтов стерлингов ($6,2 млрд) в Великобритании было приобретено на средства «подозрительного происхождения». Часть этой суммы — купленная россиянами британская недвижимость стоимостью около 880 млн фунтов, сообщил "Интерфакс".
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