Чайка призвал Лондон вернуть деньги, украденные в РФ

"Начиная с 2002 г., в Великобританию нами направлены запросы о выдаче 61 лица, которые обвиняются или уже осуждены в России за совершение экономических преступлений. Причем сумма ущерба составляет более чем полтриллиона рублей", — заявил Чайка в интервью телеканалу НТВ в воскресенье.

"То есть украли в России, теперь Великобритания заберет все в свой бюджет. Преступников могут оставить себе, а деньги верните. Это деньги наши, — отметил он. — Это только прямой ущерб, а масштаб выведенных ими за границу средств значительно выше".

В Великобритании начал действовать закон о криминальных финансах.

"Теперь любой иностранный владелец имущества обязан будет объяснить происхождение этих активов, — напомнил Чайка. — И я вас уверяю, что многим из них сделать это будет весьма затруднительно. И мы очень надеемся, что этот закон будет применяться властями Великобритании в соответствии с нормами цивилизованного государства, а не по принципу «грабь награбленное».

В конце марта британские СМИ сообщали, что финансовый комитет Палаты общин парламента Великобритании начал расследование экономических преступлений, в том числе отмывание денег, программа получила название «Российская коррупция в Британии».