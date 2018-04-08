Как воевали в Афганистане советские женщины-военнослужащие

Участие советских женщин в афганском конфликте особо не афишировалось. На многочисленных стелах и обелисках в память о той войне изображены суровые мужские лица. В наши дни вольнонаемная медсестра, переболевшая под Кабулом брюшным тифом, или продавщица военторга, раненая шальным осколком по пути в боевую часть, лишены дополнительных пособий. Льготы есть у офицеров и рядовых-мужчин, даже если они заведовали складом или ремонтировали автомашины. Однако женщины в Афганистане были. Они исправно выполняли свою работу, стойко переносили лишения и опасности жизни на войне и, конечно же, погибали.

Как женщины попадали в Афганистан

Женщины-военнослужащие направлялись в Афганистан по распоряжению командования. В начале 1980-х годов в советской армии числилось до 1,5% женщин в погонах. Если женщина обладала необходимыми навыками, ее могли направить в горячую точку, часто независимо от ее желания: «Родина сказала — надо, комсомол ответил — есть!»

Медсестра Татьяна Евпатова вспоминает: в начале 1980-х годов было очень сложно попасть за границу. Одни из путей — оформиться через военкомат для службы в советских войсках с дислокацией в Венгрии , ГДР, Чехословакии, Монголии Польше . Татьяна мечтала увидеть Германию и подала в 1980 году нужные документы. Через 2,5 года ее пригласили в военкомат и предложили поехать в Афганистан.

Татьяна была вынуждена согласиться, и ее направили операционной и перевязочной сестрой в Файзабад. Вернувшись в Союз, Евпатова навсегда бросила медицину и стала филологом.

В Афганистан могли попасть и сотрудники МВД — среди них также было небольшое количество женщин. Кроме того, Министерство обороны производило набор вольнонаемных сотрудников Советской Армии для службы в составе ограниченного контингента. Гражданские лица, в том числе женщины, заключали контракт и направлялись самолетами в Кабул, а оттуда — к местам службы по стране.

Что поручали женщинам в горячих точках

Военнослужащих женщин направляли в Афганистан как переводчиц, шифровальщиц, связисток, архивариусов, сотрудниц баз материально-технического обеспечения в Кабуле и Пули-Хумри . Немало женщин работало фельдшерами, медсестрами и врачами в фронтовых медицинских частях и госпиталях.

Гражданские служащие получали должности в военторгах, полковых библиотеках, прачечных, работали поварами, официантками в столовых. В Джелалабаде командир 66-й отдельной мотострелковой бригады сумел отыскать секретаря-машинистку, которая одновременно была парикмахером для солдат подразделения. Среди фельдшеров и медсестер также встречались вольнонаемные женщины.

В каких условиях служил слабый пол Война не делает различий по возрасту, профессии и полу — повар, продавец, медсестра точно так же попадали под обстрелы, взрывались на минах, горели в подбитых самолетах. В быту приходилось справляться с многочисленными трудностями кочевой неблагоустроенной жизни: туалет-будка, душ из железной бочки с водой в обтянутой брезентом загородке.

«Жилые комнаты, операционные, амбулатории и стационар располагались в брезентовых палатках. По ночам между наружным и нижним слоями палаток бегали жирные крысы. Некоторые проваливались через ветхую ткань и падали вниз. Нам приходилось изобретать марлевые пологи, чтобы эти твари не попадали на голое тело, — вспоминает медсестра Татьяна Евпатова. — Летом даже ночью было выше плюс 40 градусов — укрывались мокрыми простынями. Уже в октябре ударяли морозы — приходилось спать в прямо бушлатах. Платья от жары и пота превращались в лохмотья — раздобыв в военторге ситец, мы шили простенькие балахоны».

Особые поручения — дело тонкое

Некоторые женщины справлялись с заданиями немыслимой сложности, там, где пасовали бывалые мужчины. Таджичка Мавлюда Турсунова в 24 года прибыла на запад Афганистана (ее дивизия дислоцировалась в Герате и Шинданде). Она служила в 7-м управлении Главного политического управления СА и ВМФ, которое занималось спецпропагандой.

Мавлюда отлично говорила на родном языке, а в Афганистане проживало больше таджиков, чем в СССР. Комсомолка Турсунова знала наизусть множество исламских молитв. Незадолго до отправки на войну она схоронила отца и целый год еженедельно слушала поминальные молитвы, читаемые муллой. Память ее не подвела.

Перед инструктором политотдела Турсуновой поставили задачу: убеждать женщин и детей в том, что шурави — их друзья. Хрупкая девушка смело ходила по кишлакам, ее допускали в дома на женскую половину. Один из афганцев согласился подтвердить, что знал ее маленьким ребенком, а после родители забрали ее в Кабул. На прямые вопросы Турсунова уверенно называла себя афганкой.

Самолет, в котором Турсунова улетала из Кабула, был сбит на взлете, но летчик сумел приземлиться на минное поле. Чудом все выжили, но уже в Союзе Мавлюду парализовало — догнала контузия. К счастью, врачи сумели поставить ее на ноги. Турсунова награждена орденом Почета, афганскими медалями «10 лет Саурской революции» и «От благодарного афганского народа», медалью «За отвагу».

Сколько их было

По сей день отсутствует точная официальная статистика о количестве вольнонаемных и военнослужащих женщин, участвовавших в афганской войне. Есть информация о 20-21 тысячах человек. 1350 женщин, служивших в Афганистане, награждены орденами и медалями СССР.

Собранная энтузиастами информация подтверждает гибель в Афганистане от 54 до 60 женщин. Среди них — четыре прапорщика и 48 вольнонаемных сотрудниц. Некоторые подорвались на минах, попали под обстрел, другие умерли от болезней или несчастных случаев. Алла Смолина прошла три года Афганистана, служила начальником канцелярии в военной прокуратуре Джелалабадского гарнизона. Она много лет скрупулезно собирает и публикует сведения о забытых родиной героинях — продавщицах, медсестрах, поварихах, официантках.

Машинистка Валентина Лахтеева из Витебска добровольно отправилась в Афганистан в феврале 1985 года. Через полтора месяца погибла под Пули-Хумри в ходе обстрела военной части. Фельдшер Галина Шаклеина из Кировской области год прослужила в военном госпитале в Северном Кундузе и умерла от заражения крови. Медсестра Татьяна Кузьмина из Читы полтора года прослужила в медроте Джелалабада. Она утонула в горной реке, спасая афганского ребенка. Не награждена.

Не доехала на свадьбу

Сердце и чувства невозможно отключить даже на войне. Незамужние девушки или одинокие матери нередко встречали в Афганистане свою любовь. Многие пары не хотели ждать возвращения в Союз, чтобы пожениться. Официантка столовой для летного состава Наталья Глушак и офицер роты связи Юрий Цурка решили зарегистрировать брак в советском консульстве в Кабуле и выехали туда из Джелалабада с колонной БТР.

Вскоре после выезда за КПП части колонна нарвалась на засаду моджахедов и попала под шквальный огонь. Влюбленные погибли на месте — напрасно в консульстве допоздна ждали пару на регистрацию брака.

Но не все девушки погибли от рук врага. Бывший воин-афганец вспоминает: «Служащая военторга в Кундузе Наташа была застрелена своим ухажером, начальником Особого отдела из Хайратона. Сам он застрелился на полчаса позже. Его посмертно наградили орденом Красного Знамени, а о ней перед частью зачитали приказ, назвав „опасной спекулянткой-валютчицей“.