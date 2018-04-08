Пасхальные богослужения прошли в 22 приходах в Балашихе

Богослужения по случаю празднования Пасхи Христовой прошли в 22 приходах в Балашихе . Об этом сообщил благочинный Балашихинского церковного округа протоиерей Димитрий.

В ночь с 7 на 8 апреля богослужения по случаю празднования Светлого Христова Воскресенья прошли в 22 приходах Балашихи. Главное богослужение проводилось в Троицком храме города Реутов , который входит в Балашихинский церковный округ, сказал протоиерей Димитрий (Мурзюков). Накануне Пасхи, в Великую Субботу, в балашихинских приходах также проводились богослужения, освящение куличей и крашеных яиц, добавил он.

Дорогие братья и сестры! Сердечно поздравляю вас с праздником Светлого Христова Воскресения. Пусть свет, воссиявший у Гроба Господня, зажжет огонь веры и любви в сердцах каждого, и мир, и любовь воцарятся во всем мире во славу Воскресшего Бога

— протоиерей Димитрий (Мурзюков).

Общественный порядок и безопасность во время пасхальных богослужений в Балашихе обеспечивали около 300 сотрудников полиции.

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