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Россия просит Британию о выдаче 61 экономического преступника
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Россия просит Британию о выдаче 61 экономического преступника 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 апр — РИА Новости, Елена Тимошенко. Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка сообщил, что с 2002 года Россия отправила Великобритании запрос о выдаче 61 человека, обвиняемого и осужденного в России в экономических преступлениях.
"Начиная с 2002 года, в Великобританию нами отправлены запросы о выдаче 61 лица, которые обвиняются или уже осуждены в России за совершение экономических преступлений. Сумма ущерба составляет более, чем 0,5 триллиона рублей. Это только прямой ущерб, а масштаб выведенных ими за границу средств значительно выше", — сказал Чайка в интервью программе «Итоги недели» на НТВ.
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