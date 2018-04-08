Роман Овчинников: Проезд в курганских ПАЗиках будет стоить 50 рублей

Роман Овчинников , общественный деятель, инициатор проектов «Мой Курган», Gorsad.pro, участник Центра Прикладной Урбанистики прокомментировал ИА «Уральский меридиан» информационную повестку Зауралья:

Наверное, самой социально острой темой уходящей недели стало, конечно же, очередное повышение стоимости проезда несколькими перевозчиками до 24 рублей. Таким образом, билет в автобус в Кургане по цене вплотную приблизился к уровню российских мегаполисов, при том, что в этих самых мегаполисах есть муниципальный транспорт, а конкуренция сведена к отдельным направлениям. Проще говоря, качество пассажирских перевозок в Кургане на несколько порядков ниже даже чем соседей, а стоимость проезда сопоставимая. В чем же причина?

Причина в том, что в Кургане ликвидировали муниципальный транспорт — систему жизнеобеспечения города, отдав важнейшую часть экономики бизнесу, который будет выжимать из нее все соки в ущерб главной цели — качественной и удобной перевозке людей. Все решения по транспорту принимаются в основном теми, кто этим транспортом не пользуется. Отсюда все проблемы. Я уже говорил в недавнем интервью о том, что когда с общественным транспортом начинают говорить языком бизнеса — он попросту умирает, а город встает в бесконечных пробках. Считаю уместным привести сюда свою же цитату:

«Конкуренция и общественный транспорт — разные области, которые не должны пересекаться. Ни в одном городе мира с хорошей транспортной системой, общественный транспорт не является способом заработка. Это строго дотационная статья, которая всегда тянет деньги из бюджета, но она необходима, также как лифт многоэтажному дому. Что было бы, если бы мы лифты отдали частникам. Как бы они тогда работали?»

Никто не гарантирует, что цена за проезд не поднимется в ближайшие годы до 50 рублей, ничто не мешает частникам сейчас поднять эту цену, потому что им самим нужно работать. С их стороны это просто выживание. Поэтому не стоит удивляться очередному повышению стоимости проезда — уже второму за полгода. Вывод здесь один: либо Курган возвращает муниципальный общественный транспорт, либо вся система умирает вместе с надеждой на светлое будущее.

Источник изображения — skyscrapercity.com