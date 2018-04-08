Собкор «Красного Севера» вспоминает, где упустила хайп, и не раскаивается

— Так он пил беспробудно, еще и жену с ребятишками гонял, сама видела, — возмущалась Ольга, обсуждая в магазине пожар в соседнем доме. Очередь согласно кивала. — Не мудрено, что дом загорелся, наверняка курил в постели, вот вам и пожар…

Купив продукты, Мария Петровна заспешила домой: нужно приготовить обед и сесть за новости, о которых только что узнала от Ольги. Та врать не будет, сказала, Петрович виноват в пожаре, значит, так и есть.

В последнее время женщина увлеклась писаниной в интернете. Сын завел ей аккаунт и хвастал перед друзьями: «У меня мама — блогер».

На своей странице она писала всё, что думает о политике, иногда делилась рецептами и рассказывала последние сплетни микрорайона. На блог Марии Петровны подписалось уже больше 50 человек, это грело сердце и заставляло каждый день садиться за клавиатуру.

— Пожарные отказываются назвать причину возгорания жилого дома до окончания следствия, — сообщил утром корреспондент местных новостей по ТВ. — Но, как утверждают свидетели, причиной возгорания стала непотушенная сигарета одного из жильцов, который вел асоциальный образ жизни.

«Права была Ольга, — подумала Мария Петровна, собираясь на работу. — Вот и свидетелей нашли…».

Есть хайп? Будет профит!

…Кто только не ведет блог в наше время: домохозяйки и дети, аквариумисты и собаководы, диванные аналитики и гражданские репортеры.

Среди бесконечного потока информации много действительно полезного, увлекательного и интересного. Равно как — неприкрытой чернухи, фантастического лицемерия и оглушительного вранья. Некоторые авторы наизнанку выворачиваются ради популярности, лайков и армии подписчиков. Всё — ради хайпа («hype» с английского переводится как «навязчивая реклама; шумиха, ажиотаж»)! И чем страшнее, жутче новость — выше блогерский профит (сленговое выражение выгоды — Прим. ред.). Дошли до того, что зарабатывают на трагедиях, как в Кемерово , когда зарубежный блогер запустил «утку» о больших жертвах, да так складно, что сами кемеровчане ему верили…

Новая профессия

Сегодня, чтобы скандал заполыхал с невероятной силой, много ума не надо. Какая-нибудь девица черкнет в «Инстаграме», с кем гуляла и где грела уши. Матом отбреет троллей депутат, а белье его коллеги выложат нестиранным…

Народные избранники, видимо, устали защищать Слуцкого и пить валерьянку после интернет-серфинга, поэтому озадачились профессиональным кодексом этики, которым должны руководствоваться при освещении резонансных новостей «все представители СМИ, в том числе и блогеры». Панику, как известно, чаще наводят самодеятельные писари, но кому-то очень заманчиво заодно «причесать» и лицензированные медиа…

Руководитель известного брогерского агентства Илья Варламов пытался окультурить блогосферщиков еще шесть лет назад. Опубликовал кодекс американских блогеров и пригласил коллег его подкорректировать под российские реалии. Увы, поддержки это предложение не нашло.

Тем временем, блогерство стало профессией. Таковой считается занятие, которое приносит регулярный доход. Блогеры подвизаются в рекламе, делают репортажи — и многие зарабатывают не только на хлеб с маслом. Речи острее, публики всё больше — оп, и вот она, вершина хайпа!

А «утки» летят…

На мой взгляд, то, что депутаты ставят блогеров в один ряд с журналистами, неправильно. СМИ по закону несут ответственность за каждое слово. Журналист обязан проверять информацию, убедиться в ее достоверности, и, когда материал неоднозначный, представить мнения всех сторон конфликта.

Первый кодекс этики для «акул пера» был создан вместе с профессиональным союзом сто лет назад. Уже тогда те, кто несет в массы информацию, понимали, главный постулат профессии — «не навреди».

Нашу «конституцию» несколько раз переписывали, но основа — достоверность, честность, уважение к аудитории и респондентам — осталась неизменной. Последний кодекс этики журналистов был разработан в 1994 году, новая редакция готовится к столетию Союза журналистов. Не думаю, что появятся кардинальные изменения. Но есть ожидания, что ужесточится спрос за не проведенный факт-чекинг. Ведь сейчас очень часто вбрасывания резонансной информации через блоги и социальные медиа долетают до традиционных СМИ — и «утки» превращаются в новости…

А «фейкометы» потешаются. В их блогосфере всё только начинается, поэтому до этики еще далеко, главное — место под солнцем.

Фото со спины

В прошлом году мне довелось поработать в окружном Центре-СПИД. Для нас провели экскурсию, заглянули мы и в стационар.

Там лечилась женщина из соседнего города. Мы разговорились, она поделилась, что дома ее ждут двое детей-подростков и мама. Когда я предложила ее сфотографировать со спины, она искренне удивилась и начала настаивать на полноценной фотографии. Но я отказалась.

«КС» выходит по всему Ямалу, и реакцию ее детей, близких и знакомых на портрет в стационаре СПИД-Центра предусмотреть сложно. Поэтому я, как журналист просто обязана была подумать о том, «как наше слово отзовется».

Будь на моем месте какой-нибудь блогер, вряд ли бы его что-то остановило. Ведь какой хайп можно словить! Резонанс… Сколько просмотров и лайков!

Бывали и непреднамеренные проколы. В городскую газету однажды позвонил разгневанный мужчина из-за фотографии его семьи, которая хранилась в редакционном архиве и по случаю оказалась на первой полосе. «Я давно развелся, у меня другая жена, она мне плешь проела из-за вашего творчества». Не подумали…

Издание или герой?

Колесо давно изобрели. Начни журналисты серьезных изданий злоупотреблять жареными новостями, потеряют доверие, а с ним и аудиторию. Ответственность перед читателями и зрителями — самое главное, что есть. Нарушителей этики в цехе не уважают, бывали случаи, когда им выдавали негласный «волчий билет». Не брали на работу. Не верили.

В СМИ на столь тонкую область, как соблюдение этики, влияют порядочность и личные качества журналиста, а также политика редакции, в которой он работает. И когда стоит вопрос, поднять рейтинг издания или опустить человека, ответ дается однозначный.

Жуткий урок из Донецка

Вспоминается еще один случай из жизни, в котором я была не создателем новостей, а их потребителем.

В августе 2006 мы с дочерью отдыхали в Одессе, собирались лететь домой, на Ямал. И тут в Донецке разбился «ТУ-154». Украинские журналисты подавали катастрофу с жуткими подробностями, поэтому по дороге к трапу самолета у меня подгибались колени. Крупным планом перед глазами шли сюжеты ТВ, в ушах стояли рыдания родственников и комментарии экспертов. Эти попытки напустить жути, зацепить «расчлененкой», стали для меня жестоким уроком того, как нельзя делать.

Как-то в приватной беседе заведующая кафедрой журналистики ТюмГУ Татьяна Топоркова рассказала, что говорит студентам на первых лекциях:

— Когда журналист видит страшное ДТП, он не имеет право отвернуться, он должен запомнить всё. Но это не значит, что он должен вывалить весь ужас на свою аудиторию. К ней надо относиться бережно и с уважением, как к близким и родным людям.

Пранкеры, позволяющие себе манипулировать количеством погибших в трагедии, передергивать факты, ловить хайп на горе, троллить всё, что говорят и пишут, на мой взгляд, доживут свой век очень быстро. Потому что аудитория, замученная фейками, становится всё умнее, всё критичнее относится ко всем, кто что-либо вещает, сама учится распознавать правду и ложь. Блогерству, как части медиа, тоже придется меняться, создавать себе правила и этикет. Всё, как в любой эволюции. Без цензуры, которая запрещена Конституцией. И вмешательства депутатов, у которых под сукном пылится множество действительно полезных законов для населения…

Как вы считаете: блогосфере нужна этика, или каждый волен самовыражаться как вздумается? Какие новости выводили вас из себя? И научились ли вы вычислять фейки?