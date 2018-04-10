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Залатают дыры: в Самаре восстановят провалы плитки на тротуарах
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Залатают дыры: в Самаре восстановят провалы плитки на тротуарах 

63.ru 52 минуты назад
Фото: 63.ru
Во время месячника по благоустройству в Самаре особое внимание уделят состоянию тротуаров. Специалисты по гарантии восстановят огромные обвалы плитки. Об этом сообщила глава города Елена Лапушкина.
— Необходимо проверить все гарантийные работы по ремонту дорог и тротуаров, которые были сделаны в последние годы, — распорядилась мэр Самары.
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области также приступило к гарантийному осмотру Московского шоссе и Ново-Садовой. В марте в районе пересечения шоссе с улицей Потапова возникла поперечная трещина. А на тротуарах около перекрестка с Бубнова и на Мехзаводе провалилась плитка.
Все эти недостатки подрядчик должен будет устранить за свой счет по гарантии.
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