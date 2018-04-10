Залатают дыры: в Самаре восстановят провалы плитки на тротуарах

Во время месячника по благоустройству в Самаре особое внимание уделят состоянию тротуаров. Специалисты по гарантии восстановят огромные обвалы плитки. Об этом сообщила глава города Елена Лапушкина.

— Необходимо проверить все гарантийные работы по ремонту дорог и тротуаров, которые были сделаны в последние годы, — распорядилась мэр Самары.

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области также приступило к гарантийному осмотру Московского шоссе и Ново-Садовой. В марте в районе пересечения шоссе с улицей Потапова возникла поперечная трещина. А на тротуарах около перекрестка с Бубнова и на Мехзаводе провалилась плитка.

Все эти недостатки подрядчик должен будет устранить за свой счет по гарантии.