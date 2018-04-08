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Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Пасхой
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Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Пасхой 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Глава региона подчеркнул, что это один из самых почитаемых в России праздников. Он дарит людям надежду, вдохновляет на добрые дела и поступки, вновь обращает к духовным ценностям, которые веками скрепляли народ, питали его богатую историю и культуру. «Укрепление народного единства и духовных основ Российского государства, сохранение и развитие православной традиции во все времена были главной заботой Русской православной церкви, — отметил Дмитрий Азаров. — И сегодня РПЦ, наряду с другими конфессиями, проводит огромную работу по поддержанию гражданского мира и согласия, развитию межконфессионального и межнационального диалога, укреплению института семьи и воспитанию подрастающего поколения». Значимый вклад в решение этих задач, по мнению главы региона, вносит Самарская епархия. Дмитрий Азаров поблагодарил всех, кто ведет духовно-просветительскую работу, занимается благотворительными проектами, каждый день посвящая тому, чтобы сделать мир лучше и добрее.
Фото: официальный сайт правительства Самарской области
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