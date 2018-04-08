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На Ставрополье стартовал информационно-просветительский проект «Вехи эпох Российской полиции»
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На Ставрополье стартовал информационно-просветительский проект «Вехи эпох Российской полиции» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В преддверии празднования 300-летия Российской полиции на Ставрополье проводится информационно-просветительский проект «Вехи эпох Российской полиции», организованный по инициативе Общественного совета при Главном управлении МВД России по Ставропольскому краю.
В рамках проекта на территории края проводятся мероприятия, направленные на патриотическое воспитание и пропаганду истории Российской полиции среди сотрудников органов внутренних дел и молодежи.
Так, в рамках проектав Музее истории минераловодского отдела внутренних дел прошла экскурсия, участниками которой стали молодые сотрудники отдела полиции.
В мероприятии приняли участие начальник подразделения по работе с личным составом окружного отдела полиции, представители Общественного совета и ветеранской организации.
Для всех присутствующих почетный ветеран ОВД подполковник милиции в отставке Людмила Фирсова провела экскурсию и рассказала об истории Минераловодского отдела внутренних дел и героических поступках сотрудников полиции.
В ходе встречи полицейских ознакомили с фотографиями и документами разных эпох, а также техникой, которая использовалась сотрудниками в разные времена.
Гости оценили разнообразие экспозиции музея, особый интерес молодых сотрудников вызвали устройства связи, спецсредства, которыми пользовались милиционеры в середине прошлого века, а также фотографии, демонстрирующие работу милиции на различных этапах развития службы.
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