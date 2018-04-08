Роскачество проверило изготавливаемые в Удмуртии детские кроватки

Ижевск. Удмуртия . Детские кроватки из Удмуртии попали в проверку Роскачества. Как сообщает пресс-служба автономной некоммерческой организации, в поле зрения экспертов попали изделия, выпускаемые под торговыми марками «Красная звезда», «Фея», «Можгинский лесокомбинат» и Polini classic.

Специалисты проверили кроватки по 79 параметрам качества и безопасности. В частности, проанализировали токсичность материалов, прочность и безопасность конструкции, удобство и легкость сборки, прочность и сцепление лакокрасочного покрытия на деталях, механизм блокировки на колесиках.

По результатам исследования удмуртские кроватки «Красная звезда» и «Фея» были признаны качественными. Эти товары не имели нарушений действующего законодательства. Однако у кроватки «Красная звезда» одним из недостатков эксперты обнаружили отсутствие лакового покрытия на некоторых деталях. Этот недостаток стал основным для большинства исследуемых товаров. Кроватка «Фея» также оказалась не идеальна — одной из проблем специалисты выделили недостаточную стойкость лакового покрытия кроватки.

Авторы исследвания отмечают, что не смогли собрать кроватку от «Можгинского лесокомбината». Не получилось установить опоры качения, а рейка основания разорвалась при соединении со спинкой кроватки. У изделий от Polini classic нашли нарушения по маркировке.

Главный вывод испытаний — среди исследованных товаров эксперты не выявили ни одной кроватки повышенного качества. При этом цена мебели не является определяющим фактором ее качества.

Испании, Китае и Словении. Всего в исследовании участвовали детские кровати 22 торговых марок, наиболее популярных на российском рынке. Большая часть из них (18 из 22) — отечественного производства, остальные произведены в Италии