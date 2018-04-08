К пожару будь готов. На Ставрополье устраняют риски погибнуть в ТЦ 

Крупнейшие точки отдыха и шопинга в Пятигорске и Ставрополе были закрыты после проверок пожарной безопасности. Владельцы срочно меняют датчики задымления, разгораживают запасные выходы и даже возводят кирпичные перегородки вместо гипсокартоновых. О том, какие нарушения не всегда можно исправить — в материале STAV.AIF.RU.
Билеты вернуть, кинозалы убрать
Зрителям, которые заранее купили билеты в верхние кинозалы торгового центра «Европейский» на улице Карла Маркса в Ставрополе, не повезло. Пятый, шестой и седьмой залы закрыты судом из-за нарушения норм пожарной безопасности. Киносеансы отменены.
«Плату за билеты, купленные в электронном виде, мы уже отправили обратно людям, — рассказал администратор кинотеатра Аркадий Шаров. — Те, кто покупал в кассе, приходят сдавать, мы возвращаем им стоимость и позволяем посмотреть фильм бесплатно. Нашей вины в этом нет, но мы стараемся не огорчать наших посетителей».
Кинотеатр в торговом центре «Галерея» в самом центре Ставрополя по решению суда тоже работает с ограничениями.
«Там в каждом зале предусмотрено по 75 посадочных мест, а по закону о пожарной безопасности, если в зале может находиться более 50 человек, то должно быть два эвакуационных выхода. Поскольку у них выход только один, мы потребовали ограничить сеансы 50-ю посетителями», — объяснил заместитель прокурора Октябрьского района города Ставрополя советник юстиции Давид Балковой.
По его данным, кинозалы на пятом и шестом этажах «Европейского» не были предусмотрены проектной документацией здания, соответственно, по их не оценивали на предмет пожарной безопасности.
«По кинозалам я вижу пока только один выход — их демонтаж, — заявил зампрокурора. — Но устранение нарушений — проблема собственников помещений. Они могут провести экспертизу, безопасна ли эксплуатация кинозалов в нынешних условиях или нужно будет что-то изменить. В любом случае, это длительный процесс».
Где выход?
Ещё сложнее решить вопрос с торговыми залами в подвальных помещениях «Галереи» и «Европейского», поскольку они не имеют обособленного от мест общего пользования выхода наружу.
«Чтобы сделать эвакуационный выход, нужно реконструировать здание. Но есть и другой вариант: рассчитать риски и доказать МЧС, что люди в случае пожара смогут выбраться. Но такой расчёт принимается только в том случае, если нет других замечаний к зданию», — пояснил Давид Балковой.
Помимо отсутствия выхода, в цокольном этаже «Европейского» перегородка между складом и торговой зоной оказалась не соответствующей правилам пожарной безопасности — она была из гипсокартона и не выдержала бы положенные по закону 10 минут под воздействием огня. Сейчас, по данным прокуратуры, её меняют на пожароустойчивую.
Прокурорские проверки с участием специалистов Госпожнадзора, полицейских и Росгвардии проходят по всему Ставрополю. Оценивается не только состояние противопожарной системы, но и подготовка охранников. По городу роверено более 40 объектов.
«В Октябрьском районе мы проверили ЦУМ, «Нестеров», «Аврору», «Пассаж», кинотеатр «Октябрь», другие учреждения культуры. Нарушения выявляются везде, но как правило их устраняют либо на месте, либо пока мы готовим акты прокурорского реагирования, — рассказал зампрокурора района. — Например, при запуске пожарной сигнализации сигнал должен доходить во все помещения здания. Там, где он не доходил, уже поставили дополнительные колонки. Не везде были таблички, не везде были открыты эвакуационные выходы. В «Пассаже» на пути к выходу стояли витрины».
«Несём убытки с пониманием»
По телефону детского кафе в торговом центре «Москва» на улице Тухачевского в Ставрополе 4 апреля отвечали оптимистично: «Мы закрыты до вечера 5 апреля, пока выясняются все обстоятельства. Говорят, у некоторых арендаторов нашли нарушения». Но центр не заработал и 6 апреля.
С 4 числа Промышленным районным судом была приостановлена и работа ставропольского торгового центра «Космос». В среду в «Ленте» по телефону затруднились ответить, когда откроется гипермаркет. В пятницу трубку уже никто не брал.
«В этих торговых комплексах отсутствовали некоторые элементы системы пожарной безопасности, например, не работали датчики задымлённости, были преграды на пути к эвакуационным выходам», — пояснил помощник прокурора Промышленного района Роман Стукалов. По его словам, замечаний во время проверок было много, но недочёты можно устранить в течение нескольких дней.
«Владелец «Космоса», по нашей информации, оспаривает решение о приостановке работы торгового центра в суде», — добавил Роман Стукалов.
В Пятигорске городской суд по ходатайству прокуратуры ради безопасности посетителей потребовал временно закрыть торгово-развлекательные центры «Галерея» и «Вершина плаза». С обеда 5 апреля все арендаторы торговых площадей прекратили работу. Убытки от простоя они переносили стоически.
«Конечно, неприятно всё это, но мы всё понимаем, мы все за безопасность, — заверила продавец павильона кожгалантереи в «Вершине плаза» Елена. — Проверка системы пожарной безопасности у нас была, и всё хорошо сработало. Наверное, мелочи какие-то устраняют. Здесь работает громкая связь, много дополнительных входов-выходов, и все они открыты. Непонятно, к чему можно было придраться. Кинотеатр на последнем этаже. Но так во всех торговых центрах по правилам маркетинга. Вот я работала в «Галерее», там действительно эвакуационные выходы закрыты на ключ и занавешены шторками в примерочных».