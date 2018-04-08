К пожару будь готов. На Ставрополье устраняют риски погибнуть в ТЦ

Крупнейшие точки отдыха и шопинга в Пятигорске Ставрополе были закрыты после проверок пожарной безопасности. Владельцы срочно меняют датчики задымления, разгораживают запасные выходы и даже возводят кирпичные перегородки вместо гипсокартоновых. О том, какие нарушения не всегда можно исправить — в материале STAV.AIF.RU.

Билеты вернуть, кинозалы убрать

Зрителям, которые заранее купили билеты в верхние кинозалы торгового центра «Европейский» на улице Карла Маркса в Ставрополе, не повезло. Пятый, шестой и седьмой залы закрыты судом из-за нарушения норм пожарной безопасности. Киносеансы отменены.

«Плату за билеты, купленные в электронном виде, мы уже отправили обратно людям, — рассказал администратор кинотеатра Аркадий Шаров. — Те, кто покупал в кассе, приходят сдавать, мы возвращаем им стоимость и позволяем посмотреть фильм бесплатно. Нашей вины в этом нет, но мы стараемся не огорчать наших посетителей».

Кинотеатр в торговом центре «Галерея» в самом центре Ставрополя по решению суда тоже работает с ограничениями.

«Там в каждом зале предусмотрено по 75 посадочных мест, а по закону о пожарной безопасности, если в зале может находиться более 50 человек, то должно быть два эвакуационных выхода. Поскольку у них выход только один, мы потребовали ограничить сеансы 50-ю посетителями», — объяснил заместитель прокурора Октябрьского района города Ставрополя советник юстиции Давид Балковой.

По его данным, кинозалы на пятом и шестом этажах «Европейского» не были предусмотрены проектной документацией здания, соответственно, по их не оценивали на предмет пожарной безопасности.

«По кинозалам я вижу пока только один выход — их демонтаж, — заявил зампрокурора. — Но устранение нарушений — проблема собственников помещений. Они могут провести экспертизу, безопасна ли эксплуатация кинозалов в нынешних условиях или нужно будет что-то изменить. В любом случае, это длительный процесс».

Где выход?

Ещё сложнее решить вопрос с торговыми залами в подвальных помещениях «Галереи» и «Европейского», поскольку они не имеют обособленного от мест общего пользования выхода наружу.

«Чтобы сделать эвакуационный выход, нужно реконструировать здание. Но есть и другой вариант: рассчитать риски и доказать МЧС , что люди в случае пожара смогут выбраться. Но такой расчёт принимается только в том случае, если нет других замечаний к зданию», — пояснил Давид Балковой.

Помимо отсутствия выхода, в цокольном этаже «Европейского» перегородка между складом и торговой зоной оказалась не соответствующей правилам пожарной безопасности — она была из гипсокартона и не выдержала бы положенные по закону 10 минут под воздействием огня. Сейчас, по данным прокуратуры, её меняют на пожароустойчивую.

Прокурорские проверки с участием специалистов Госпожнадзора, полицейских и Росгвардии проходят по всему Ставрополю. Оценивается не только состояние противопожарной системы, но и подготовка охранников. По городу роверено более 40 объектов.

«В Октябрьском районе мы проверили ЦУМ , «Нестеров», «Аврору», «Пассаж», кинотеатр «Октябрь», другие учреждения культуры. Нарушения выявляются везде, но как правило их устраняют либо на месте, либо пока мы готовим акты прокурорского реагирования, — рассказал зампрокурора района. — Например, при запуске пожарной сигнализации сигнал должен доходить во все помещения здания. Там, где он не доходил, уже поставили дополнительные колонки. Не везде были таблички, не везде были открыты эвакуационные выходы. В «Пассаже» на пути к выходу стояли витрины».

«Несём убытки с пониманием»

По телефону детского кафе в торговом центре «Москва» на улице Тухачевского в Ставрополе 4 апреля отвечали оптимистично: «Мы закрыты до вечера 5 апреля, пока выясняются все обстоятельства. Говорят, у некоторых арендаторов нашли нарушения». Но центр не заработал и 6 апреля.

С 4 числа Промышленным районным судом была приостановлена и работа ставропольского торгового центра «Космос». В среду в «Ленте» по телефону затруднились ответить, когда откроется гипермаркет. В пятницу трубку уже никто не брал.

«В этих торговых комплексах отсутствовали некоторые элементы системы пожарной безопасности, например, не работали датчики задымлённости, были преграды на пути к эвакуационным выходам», — пояснил помощник прокурора Промышленного района Роман Стукалов. По его словам, замечаний во время проверок было много, но недочёты можно устранить в течение нескольких дней.

«Владелец «Космоса», по нашей информации, оспаривает решение о приостановке работы торгового центра в суде», — добавил Роман Стукалов.

В Пятигорске городской суд по ходатайству прокуратуры ради безопасности посетителей потребовал временно закрыть торгово-развлекательные центры «Галерея» и «Вершина плаза». С обеда 5 апреля все арендаторы торговых площадей прекратили работу. Убытки от простоя они переносили стоически.

«Конечно, неприятно всё это, но мы всё понимаем, мы все за безопасность, — заверила продавец павильона кожгалантереи в «Вершине плаза» Елена. — Проверка системы пожарной безопасности у нас была, и всё хорошо сработало. Наверное, мелочи какие-то устраняют. Здесь работает громкая связь, много дополнительных входов-выходов, и все они открыты. Непонятно, к чему можно было придраться. Кинотеатр на последнем этаже. Но так во всех торговых центрах по правилам маркетинга. Вот я работала в «Галерее», там действительно эвакуационные выходы закрыты на ключ и занавешены шторками в примерочных».