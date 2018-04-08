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МВД подсчитало участников пасхальных мероприятий в России
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МВД подсчитало участников пасхальных мероприятий в России 

Газета.Ru 35 минут назад
Фото: Газета.Ru
В России в пасхальных мероприятиях поучаствовали более 4,3 млн человек. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В ночь с 7 на 8 апреля 2018 года более чем в 7,4 тыс. населенных пунктах Российской Федерации состоялось свыше 11,5 тыс. богослужений, торжественных литургий, крестных ходов, в которых приняли участие более 4,3 млн человек", — сообщила Волк.
По ее словам, охрану правопорядка обеспечивали более 56 тыс. сотрудников органов внутренних дел. Она подчеркнула, что сотрудники МВД взаимодействовали с Росгвардией, а также с работниками частных охранных организаций, представителями народных дружин и общественных формирований и казаками.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил россиян с Пасхой.
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