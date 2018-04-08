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МВД: Более 4,3 млн человек приняли участие в пасхальных мероприятиях в стране
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МВД: Более 4,3 млн человек приняли участие в пасхальных мероприятиях в стране 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Новый Калининград.Ru
Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«В ночь с 7 на 8 апреля 2018 г. более чем в 7,4 тыс. населенных пунктах России состоялось свыше 11,5 тыс. богослужений, торжественных литургий, крестных ходов, в которых приняли участие более 4,3 млн человек», — сказала И. Волк.
Она добавила, что для обеспечения правопорядка были задействованы более 56 тыс. сотрудников органов внутренних дел, которые несли службу во взаимодействии с военнослужащими Росгвардии, а также работниками частных охранных организаций, представителями народных дружин, общественных формирований и казаками.
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