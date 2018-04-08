Спасатели расчистили заторы на Галащука: Новосибирск защищают от затопления

В Новосибирске муниципальные спасатели начали ездить по городу и проверять состояние малых рек — они уже расчистили коллектор на первой Ельцовке.

«Вчера мы выезжали в первый раз в этом году», — рассказал корреспонденту НГС начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин

По его словам, спасатели проверяют потенциально опасные места по выходным дням и ночью. В будние дни этим занимаются сотрудники районных отделов ГО И ЧС.

Вчера, 7 апреля спасатели проехались по двум противопаводковым маршрутам.

На улице Галущука устранены небольшие заторы. Пропускная способность обеспечена. Большого объёма воды нет», — отмечается в сводке спасателей.

Второй противопаводковый маршрут проходил возле реки Тула в районе посёлка 8 Марта. Здесь спасатели осмотрели улицы Петухова, Беловежская, Ватутина. «Противопаводковые мероприятия проведены. Коллектора чистые. Пропускная способность обеспечена», — говорится в сводке МАСС.

«В этих маршрутах есть места, где малые реки Новосибирска, которые идут по территории, впадают в коллектора. На входе этих коллекторов стоят решётки, улавливающие, для мусора, особенно крупногабаритного», — пояснил Фокин.

Он добавил, что в поймах этих рек живут в основном жители частного сектора. Они выкидывают на улицу бытовой мусор, который во время таяния снега попадет в воду.

«Соответственно, когда много мусора, происходит заторная ситуация, накопление воды — в результате подтопление этого частного жилого фонда. Спасатели выезжают и смотрят — если есть угроза и создалась заторная ситуация, то крупногабаритный мусор в виде диванов, покрышек других каких-то объектов, они вытаскивают», — заключил Фокин.

Новосибирск начал готовиться к паводку ещё зимой — в конце февраля об этом рассказывал заместитель мэра Новосибирска Данияр Сафиуллин

«Городская система к этому мероприятию готовится. Производится вывоз снега, снос снега с крыш, промывка ливневой канализации. На сегодняшний день промыто уже более 15 км ливневой канализации. Но это я говорю о самых проблемных местах, которые готовятся к паводку», — отмечал тогда Сафиуллин.