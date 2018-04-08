В орловских храмах прошли богослужения: как это было

Православные Орловской области встретили праздник Великой Пасхи. Во всех храмах прошли богослужения в честь Светлого Христова Воскресения. Центром торжеств Орловской митрополии стал Ахтырский кафедральный собор города Орла . Высокопреосвященнейший митрополит Орловский и Болховский Антоний 6 и 7 апреля совершил богослужения Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа : вечерню с выносом Плащаницы и утреню с чином погребения. В Великую Субботу, праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, 7 апреля, глава Орловской митрополии провел литургию святителя Василия Великого и чин освящения пасхальных приношений. Сегодня, 8 апреля, в 15.00 Высокопреосвященнейший митрополит Антоний возглавит Пасхальную Вечерню и чин поздравлений Архипастыря, всего духовенства и паствы в Успенском соборе Орла. Фото: Евгений Борисов Орловская митрополия Сообщение В орловских храмах прошли богослужения: как это было появились сначала на РИА 57.