В орловских храмах прошли богослужения: как это было 

Православные Орловской области встретили праздник Великой Пасхи. Во всех храмах прошли богослужения в честь Светлого Христова Воскресения.
Центром торжеств Орловской митрополии стал Ахтырский кафедральный собор города Орла. Высокопреосвященнейший митрополит Орловский и Болховский Антоний 6 и 7 апреля совершил богослужения Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа: вечерню с выносом Плащаницы и утреню с чином погребения.
В Великую Субботу, праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, 7 апреля, глава Орловской митрополии провел литургию святителя Василия Великого и чин освящения пасхальных приношений.
Сегодня, 8 апреля, в 15.00 Высокопреосвященнейший митрополит Антоний возглавит Пасхальную Вечерню и чин поздравлений Архипастыря, всего духовенства и паствы в Успенском соборе Орла.
Фото: Евгений Борисов Орловская митрополия
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