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Генпрокуратура расскажет подробности об эмиграции Березовского в Британию
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Генпрокуратура расскажет подробности об эмиграции Березовского в Британию 

РИА Новости 13 минут назад
Фото: РИА Новости
БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 апр — РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка сообщил, что 9 апреля на брифинге будут обнародованы данные о незаконном получении Борисом Березовским в сентябре 2003 года убежища в Великобритании.
В интервью программе «Итоги недели» на телеканале НТВ Чайка подчеркнул, что сценарий, по которому разворачивается история с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, «для нас не новость», с этим Россия сталкивается уже в третий раз.
"Все провокационные действия официального Лондона абсолютно идентичны тем, которые они совершали в связи с мнимым покушением на Бориса Березовского в Лондоне и установлением обстоятельств смерти все в той же Англии Александра Литвиненко в ноябре 2006 года. Генеральная прокуратура Российской Федерации молчать не намерена, в понедельник, 9 апреля, мы проведем брифинг для прессы и предадим гласности фактические обстоятельства, установленные в ходе следствия по уголовному делу о незаконном получении Борисом Березовским в сентябре 2003 года убежища в Великобритании с помощью ложного доноса о подготовке российскими спецслужбами его убийства летом 2003 года", — сказал Чайка.
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