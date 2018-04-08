Spiegel сообщил о готовящейся смене гендиректора Deutsche Bank

По данным издания, решение об этом будет принято на срочном заседании совета директоров банка в воскресенье вечером. Обязанности гендиректора Зевинг начнет исполнять после ежегодного собрания в мае, отмечает журнал.

В Deutsche Bank подтвердили, что в воскресенье совет обсудит позицию генерального директора.

Крайан занимает должность гендиректора менее трех лет, но инвесторы «потеряли веру в то, что он может вернуть банк к прибыльности», пишет журнал.

Зевинг работает в Deutsche Bank с 1989 г., с 2015 г. входит в правление банка. Он возглавляет розничное подразделение Deutsche Bank.